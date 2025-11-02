Ilyen állapotban van a csákvári olimpiai bajnok nyughelye

Tersztyánszky Ödön 1890. március 6-án született Csákváron. Édesapja Tersztyánszky Károly gyógyszertár tulajdonos volt, akinek szerte az országban volt patikája, Csákvár mellett Móron Móron, Sárospatakon, Baján, Hajdúböszörményben, Kismartonban, Rákospalotán, Szarvason, Déván és Solymáron. Az első világháborúban is harcolt, ahol orosz hadifogságba került, ahonnan többször megpróbált megszökni, sikeres szökési kísérleténél megsőrült a jobb keze, ezért bal kézzel megtanult vívni. Katonatisztként Magyar AC-ben vívott, az 1924-es párizsi olimpián kardban ezüst, tőrben bronzérmet nyert. Az olimpiai bajnoki címet négy év múlva szerezte meg, kardban egyéniben, és csapatan is elhódította az aranyérmet. 1929-ben súlyos motorbalesetet szenvedett Solymáron, amibe később belehalt, 1929. június 29-én hunyt el.

Tersztyánszky Ödön tragikusan fiatalon, 39 évesen hunyt el.

Fotó: wikipedia

Ilyen állapotban van Tersztyánszky Ödön sírja a Farkasréti temetőben

A sportoló emlékére nevezték el szülővárosa legnagyobb sportlétesítményét, a Tersztyánszky Ödön Sportközpontot, valamint Solymáron, a baleset helyszínén emlékkövet állítottak, emellett Tersztyánszky-emlékversenyt is tartanak a tiszteletére. Jelenleg sírhelyét csak egyetlen mécses díszíti, de az olimpiai bajnoki címével örökre beírta magát a magyar sporttörténelembe, ami őt halhatatlanná teszi. Nyugodjék Békében.