Gyász

1 órája

Ilyen állapotban van a csákvári olimpiai bajnok nyughelye

Kissé elhagyatott állapotban található a csákvári olimpiai bajnok vívó sírja. Tersztyánszky Ödön az 1928-as amszterdami olimpián egyéniben, és csapatban is aranyérmet szerzett a nyári játékokon. Az olimpikon 1929 júniusában súlyos motorbalesetet szenvedett, később pedig belehalt sérüléseibe.

Szabó Zsolt

Tersztyánszky Ödön 1890. március 6-án született Csákváron. Édesapja  Tersztyánszky Károly gyógyszertár tulajdonos volt, akinek szerte az országban volt patikája, Csákvár mellett Móron   Móron, Sárospatakon, Baján, Hajdúböszörményben, Kismartonban, Rákospalotán, Szarvason, Déván és Solymáron. Az első világháborúban is harcolt, ahol orosz hadifogságba került, ahonnan többször megpróbált megszökni, sikeres szökési kísérleténél megsőrült a jobb keze, ezért bal kézzel megtanult vívni. Katonatisztként Magyar AC-ben vívott, az 1924-es párizsi olimpián kardban ezüst, tőrben bronzérmet nyert. Az olimpiai bajnoki címet négy év múlva szerezte meg, kardban egyéniben, és csapatan is elhódította az aranyérmet. 1929-ben súlyos motorbalesetet szenvedett Solymáron, amibe később belehalt, 1929. június 29-én hunyt el. 

Tersztyánszky Ödön
Tersztyánszky Ödön tragikusan fiatalon, 39 évesen hunyt el.
Fotó: wikipedia

Ilyen állapotban van  Tersztyánszky Ödön sírja a Farkasréti temetőben

A sportoló emlékére nevezték el szülővárosa legnagyobb sportlétesítményét, a Tersztyánszky Ödön Sportközpontot, valamint Solymáron, a baleset helyszínén emlékkövet állítottak, emellett Tersztyánszky-emlékversenyt is tartanak a tiszteletére. Jelenleg sírhelyét csak egyetlen mécses díszíti, de az olimpiai bajnoki címével örökre beírta magát a magyar  sporttörténelembe, ami őt halhatatlanná teszi. Nyugodjék Békében.

Egyetlen kialudt mécses található Tersztyánszky Ödön sírjánál Budapesten, a Farkasréti temetőben.
Fotó: Kricskovics Antal

 

