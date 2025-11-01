Azonnal vigye vissza, ha ilyen étkészletet vásárolt a gyermekének!

Számtalan alkalommal lehet olyan híreket olvasni, hogy a nagy áruházláncoknál termékvisszahívásra van szükség. Most a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tett közzé egy felhívást, mely szerint a gyermekeink veszélyben lehetnek, nehézfém kioldódás miatt konyhai eszközöket kell visszavinnünk a Pepcoba, ha vásároltunk belőle.

A Mancs Őrjárat rajongói pórul jártak, termékvisszahívást rendeltek el a népszerű konyhai eszközöknél

Forrás: NKFM

Termékvisszahívás alatt a Mancs Őrjárat mintás konyhai eszközök

Az NKFH közleménye szerint felvették a kapcsolatot a Pepco Hungary Kft.-vel, amely együttműködve a szakemberekkel a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva visszahívta az érintett Mancs Őrjárat mintás termékeket, köztük egy kerámia bögrét, egy kerámia tálat és egy kerámia tányért. A termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártja egyaránt.

Érdemes odafigyelni, hogy az elmúlt időszakban vásároltunk-e ilyen terméket a gyermekünknek és, ha igen, akkor minél gyorsabban cselekedni és elvenni tőle, majd visszavinni a Pepco üzleteibe.