Azonnal vigye vissza, ha ilyen étkészletet vásárolt a gyermekének!
Érdemes odafigyelni, hogy miben adjuk az ételt a gyermekünknek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívási felhívást tett közzé, amely különösen a szülőket érinti.
Számtalan alkalommal lehet olyan híreket olvasni, hogy a nagy áruházláncoknál termékvisszahívásra van szükség. Most a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tett közzé egy felhívást, mely szerint a gyermekeink veszélyben lehetnek, nehézfém kioldódás miatt konyhai eszközöket kell visszavinnünk a Pepcoba, ha vásároltunk belőle.
Termékvisszahívás alatt a Mancs Őrjárat mintás konyhai eszközök
Az NKFH közleménye szerint felvették a kapcsolatot a Pepco Hungary Kft.-vel, amely együttműködve a szakemberekkel a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva visszahívta az érintett Mancs Őrjárat mintás termékeket, köztük egy kerámia bögrét, egy kerámia tálat és egy kerámia tányért. A termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártja egyaránt.
Érdemes odafigyelni, hogy az elmúlt időszakban vásároltunk-e ilyen terméket a gyermekünknek és, ha igen, akkor minél gyorsabban cselekedni és elvenni tőle, majd visszavinni a Pepco üzleteibe.
