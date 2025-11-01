november 1., szombat

Marianna névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Azonnal vigye vissza, ha ilyen étkészletet vásárolt a gyermekének!

Címkék#NKFH#Mancs Őrjárat#Pepco Hungary Kft

Érdemes odafigyelni, hogy miben adjuk az ételt a gyermekünknek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívási felhívást tett közzé, amely különösen a szülőket érinti.

Feol.hu
Azonnal vigye vissza, ha ilyen étkészletet vásárolt a gyermekének!

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Számtalan alkalommal lehet olyan híreket olvasni, hogy a nagy áruházláncoknál termékvisszahívásra van szükség. Most a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tett közzé egy felhívást, mely szerint a gyermekeink veszélyben lehetnek, nehézfém kioldódás miatt konyhai eszközöket kell visszavinnünk a Pepcoba, ha vásároltunk belőle.

termékvisszahívás
A Mancs Őrjárat rajongói pórul jártak, termékvisszahívást rendeltek el a népszerű konyhai eszközöknél
Forrás: NKFM

Termékvisszahívás alatt a Mancs Őrjárat mintás konyhai eszközök

Az NKFH közleménye szerint felvették a kapcsolatot a Pepco Hungary Kft.-vel, amely együttműködve a szakemberekkel a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva visszahívta az érintett Mancs Őrjárat mintás termékeket, köztük egy kerámia bögrét, egy kerámia tálat és egy kerámia tányért. A termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártja egyaránt.

Érdemes odafigyelni, hogy az elmúlt időszakban vásároltunk-e ilyen terméket a gyermekünknek és, ha igen, akkor minél gyorsabban cselekedni és elvenni tőle, majd visszavinni a Pepco üzleteibe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu