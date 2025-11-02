november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+22
+12
Halottak napja

29 perce

Elképesztő drónfelvétel a Fehérvári temetőről (videó)

Az emlékezés napjaiban (Mindenszentek, Halottak napja) idén is sokan keresték fel elhunyt szeretteik sírját. A székesfehérvári városgondnokság munkatársa elképesztő felvételeket készített a temetőben gyúló fényekről.

Feol.hu
Drónfelvétel Székesfehérvárról!

Fotó: Városgondnokság

A drónos felvételekről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is említést tett Facebook-oldalán. A Béla úti temetőről készült fotókat Major Norbert, a városgondnokság munkatársa készítette. ITT tekintheti meg a felvételt!

temető
Lenyűgöző temetői fények Székesfehérvárról! Nézze meg a drónnal készült felvételeket.
Fotó: Városgondnokság

 

