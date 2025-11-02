Halottak napja
29 perce
Elképesztő drónfelvétel a Fehérvári temetőről (videó)
Az emlékezés napjaiban (Mindenszentek, Halottak napja) idén is sokan keresték fel elhunyt szeretteik sírját. A székesfehérvári városgondnokság munkatársa elképesztő felvételeket készített a temetőben gyúló fényekről.
Drónfelvétel Székesfehérvárról!
Fotó: Városgondnokság
A drónos felvételekről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is említést tett Facebook-oldalán. A Béla úti temetőről készült fotókat Major Norbert, a városgondnokság munkatársa készítette. ITT tekintheti meg a felvételt!
