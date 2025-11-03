15 perce
A tél útban van, és vele együtt új utak is borzolják a kedélyeket
Az elmúlt héten nem várt események és komoly kérdések foglalkoztatták olvasóinkat. Sokan voltak kíváncsiak arra, mikor érkezik meg végre az igazi tél, mások mindennapjait pedig a gyorsforgalmi út építése kavarta fel.
Az idei tél érkezése továbbra is kérdéses, azonban Fejér más témáktól is hangos: Szabadbattyánban az M200-as autóút megépítése miatt sokan félnek ingatlanjuk elvesztésétől, a HVG rangsorában öt Fejér vármegyei gimnázium is bekerült az ország legjobbjai közé. Mutatjuk, mely cikkeket olvasták a legtöbben az elmúlt héten!
A meteorológus szerint ekkor érkezik az igazi tél
Vajon idén mikor csap le a tél, ha egyáltalán megérkezik? Szeless Péter amatőr meteorológus szerint a 7–10 napon túli jóslatok inkább kristálygömbbe nézésnek számítanak, ezért a korábbi évek tapasztalataiból indul ki. Az elmúlt időszakban ritkaságszámba ment a tartós hideg, és még november elején sem látszik jele komolyabb lehűlésnek. Hogy mégis mikor búcsúzhatunk a 20 fokos nappaloktól, az kiderül cikkünkből.
Akkor jön a tél, amikor nem számítunk rá - Szeless Péter elárulta, mikor érkezik a tartós hideg
Buzsik Borka a vidi meccsén?
A nézők szerint Szoboszlai Dominik felesége bukkant fel a Majos elleni találkozón, de a helyzet korántsem ennyire egyértelmű. A Liverpoolban élő Buzsik Borka legutóbb még tehenekkel posztolt Angliából, így könnyen lehet, hogy csak hasonmásról van szó. Az biztos, hogy a pletyka felkorbácsolta a kedélyeket – a cikkben utánajártunk, mi az igazság.
Lencsevégre kapták a Videoton meccsén Szoboszlai Dominik feleségét? – fotóval
A kis szőke séf, aki mindenkit elvarázsol
Ki ne olvadna el egy három és fél éves, szőke kis séf bájától, aki TikTokon és élőben is levesz mindenkit a lábáról? Vincent nemcsak főzőtudományával és cinkos mosolyaival hódít, hanem meglepően érett beszédével és végtelen energiájával is. Édesanyja, Helbig Vivien videói milliós nézettséget érnek el, a titok pedig nem más, mint ez a kék szemű energiabomba, aki egyszerre kis herceg és konyhatündér. A cikkben bepillanthatunk Vincent mindennapjaiba.
Vincent meghódította a TikTokot – A szőke kis séf, aki mindenkit levesz a lábáról! (videó)
Új gyorsforgalmi út, de milyen áron?
Közeledik az M200-as autóút építése, és ezzel együtt sok helyi lakos életét is felforgatja a projekt. A beruházás ugyan a közlekedést könnyítené meg, de Szabadbattyán Emmaróza részén több családnak a telke egy részét vagy egészét érintheti a nyomvonal. A lakossági fórumon az illetékesek részletezték a terveket, de a bizonytalanság és az aggodalom érezhetően jelen volt. A cikkből kiderül, milyen áron valósulhat meg a gyorsforgalmi út, és hogyan érinti mindez a lakosokat.
Az M200-as autóút megépítése miatt sokaknak nincs maradásuk a jelenlegi ingatlanjaikon
Öt fehérvári gimnázium a legjobbak között
Újra elkészült a HVG országos középiskolai rangsora, amely idén is megmutatja, mely gimnáziumok teljesítettek a legjobban az országban. A top 100-as listán ezúttal öt Fejér megyei iskola is helyet kapott, ami komoly elismerés a térség oktatási színvonalának. A rangsor több szempont alapján készült: érettségi eredmények, kompetenciamérések és felvételik egyaránt számítanak. A cikkből kiderül, mely intézmények vitték a prímet, és miben emelkednek ki a mezőnyből.
Öt Fejér megyei gimnázium került a legjobb gimik országos listájára
