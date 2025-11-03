november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legolvasottabb cikkeink

15 perce

A tél útban van, és vele együtt új utak is borzolják a kedélyeket

Címkék#tél#gimnázium#m200#meteorológus#gyorsforgalmi út

Az elmúlt héten nem várt események és komoly kérdések foglalkoztatták olvasóinkat. Sokan voltak kíváncsiak arra, mikor érkezik meg végre az igazi tél, mások mindennapjait pedig a gyorsforgalmi út építése kavarta fel.

Feol.hu

Az idei tél érkezése továbbra is kérdéses, azonban Fejér más témáktól is hangos: Szabadbattyánban az M200-as autóút megépítése miatt sokan félnek ingatlanjuk elvesztésétől, a HVG rangsorában öt Fejér vármegyei gimnázium is bekerült az ország legjobbjai közé. Mutatjuk, mely cikkeket olvasták a legtöbben az elmúlt héten!

Téli időjárás
A téli időjárás okozhat meglepetéseket. 
Forrás: FMH-archív

A meteorológus szerint ekkor érkezik az igazi tél

Vajon idén mikor csap le a tél, ha egyáltalán megérkezik? Szeless Péter amatőr meteorológus szerint a 7–10 napon túli jóslatok inkább kristálygömbbe nézésnek számítanak, ezért a korábbi évek tapasztalataiból indul ki. Az elmúlt időszakban ritkaságszámba ment a tartós hideg, és még november elején sem látszik jele komolyabb lehűlésnek. Hogy mégis mikor búcsúzhatunk a 20 fokos nappaloktól, az kiderül cikkünkből. Olvass tovább! ->

Buzsik Borka a vidi meccsén?

A nézők szerint Szoboszlai Dominik felesége bukkant fel a Majos elleni találkozón, de a helyzet korántsem ennyire egyértelmű. A Liverpoolban élő Buzsik Borka legutóbb még tehenekkel posztolt Angliából, így könnyen lehet, hogy csak hasonmásról van szó. Az biztos, hogy a pletyka felkorbácsolta a kedélyeket – a cikkben utánajártunk, mi az igazság. Olvass tovább! ->

A kis szőke séf, aki mindenkit elvarázsol

Ki ne olvadna el egy három és fél éves, szőke kis séf bájától, aki TikTokon és élőben is levesz mindenkit a lábáról? Vincent nemcsak főzőtudományával és cinkos mosolyaival hódít, hanem meglepően érett beszédével és végtelen energiájával is. Édesanyja, Helbig Vivien videói milliós nézettséget érnek el, a titok pedig nem más, mint ez a kék szemű energiabomba, aki egyszerre kis herceg és konyhatündér. A cikkben bepillanthatunk Vincent mindennapjaiba. Olvass tovább! ->

Új gyorsforgalmi út, de milyen áron?

Közeledik az M200-as autóút építése, és ezzel együtt sok helyi lakos életét is felforgatja a projekt. A beruházás ugyan a közlekedést könnyítené meg, de Szabadbattyán Emmaróza részén több családnak a telke egy részét vagy egészét érintheti a nyomvonal. A lakossági fórumon az illetékesek részletezték a terveket, de a bizonytalanság és az aggodalom érezhetően jelen volt. A cikkből kiderül, milyen áron valósulhat meg a gyorsforgalmi út, és hogyan érinti mindez a lakosokat. Olvass tovább! ->

Öt fehérvári gimnázium a legjobbak között

Újra elkészült a HVG országos középiskolai rangsora, amely idén is megmutatja, mely gimnáziumok teljesítettek a legjobban az országban. A top 100-as listán ezúttal öt Fejér megyei iskola is helyet kapott, ami komoly elismerés a térség oktatási színvonalának. A rangsor több szempont alapján készült: érettségi eredmények, kompetenciamérések és felvételik egyaránt számítanak. A cikkből kiderül, mely intézmények vitték a prímet, és miben emelkednek ki a mezőnyből. Olvass tovább! ->

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu