A tél útban van, és vele együtt új utak is borzolják a kedélyeket

Az idei tél érkezése továbbra is kérdéses, azonban Fejér más témáktól is hangos: Szabadbattyánban az M200-as autóút megépítése miatt sokan félnek ingatlanjuk elvesztésétől, a HVG rangsorában öt Fejér vármegyei gimnázium is bekerült az ország legjobbjai közé. Mutatjuk, mely cikkeket olvasták a legtöbben az elmúlt héten!

A téli időjárás okozhat meglepetéseket.

Forrás: FMH-archív

A meteorológus szerint ekkor érkezik az igazi tél

Vajon idén mikor csap le a tél, ha egyáltalán megérkezik? Szeless Péter amatőr meteorológus szerint a 7–10 napon túli jóslatok inkább kristálygömbbe nézésnek számítanak, ezért a korábbi évek tapasztalataiból indul ki. Az elmúlt időszakban ritkaságszámba ment a tartós hideg, és még november elején sem látszik jele komolyabb lehűlésnek. Hogy mégis mikor búcsúzhatunk a 20 fokos nappaloktól, az kiderül cikkünkből. Olvass tovább! ->