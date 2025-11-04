1 órája
Ekkor jön az év leglátványosabb Szuperholdja, ránk is hatni fog!
Odáig vagyunk a szemet gyönyörködtető dolgokért, pláne, ha valami misztikus titok lengi körül. Szerda este olyan látványos égi jelenséget, Szuperholdat láthatunk a mennybolton, amihez még ráadásul távcső sem kell!
A következő napokban a Hold ismét a legközelebb ér a Földhöz, így fényesebbnek és nagyobbnak tűnik. Ezt hívják Szuperholdnak. Az októberi csoda után itt a következő, ám ez még azon is túltesz. A novemberi telihold külön elnevezést is kapott: ez a Hód Hold. A koponyeg.hu tájékoztatása szerint ez az őszi jelenség még az októberi Szuperholdnál is intenzívebb látványt mutat, az év leglátványosabb jelensége következik.
Szuperhold: Mutatjuk, mikor lesz látható!
A budapesti idő szerint a csúcspontot november 5-én délután, 14:19-kor éri el, azonban már előző este, november 4-én és november 5-én este sem lesz hétköznapi a látvány, igen jól megfigyelhető lesz. Sőt, sokaknak akkor a legszebb, amikor alacsonyan jár, naplemente után, hiszen akkor a horizont közelében nagyobbnak tűnik (ez a moon illusion), és ez adja a legdrámaibb látványt.
– olvasható a koponyeg.hu-n.
A portál ugyanakkor igyekszik eloszlatni a hiedelmeket is. Mint írják, a jelenség nem vált ki természeti katasztrófákat, földrengéseket vagy a szélsőséges időjárást, ugyanakkor az alvásra, a hangulatra lehet hatása.
