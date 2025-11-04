november 4., kedd

Szemeket az égre!

1 órája

Ekkor jön az év leglátványosabb Szuperholdja, ránk is hatni fog!

Odáig vagyunk a szemet gyönyörködtető dolgokért, pláne, ha valami misztikus titok lengi körül. Szerda este olyan látványos égi jelenséget, Szuperholdat láthatunk a mennybolton, amihez még ráadásul távcső sem kell!

Feol.hu

A következő napokban a Hold ismét a legközelebb ér a Földhöz, így fényesebbnek és nagyobbnak tűnik. Ezt hívják Szuperholdnak. Az októberi csoda után itt a következő, ám ez még azon is túltesz. ​A novemberi telihold külön elnevezést is kapott: ez a Hód Hold. A koponyeg.hu tájékoztatása szerint ez az őszi jelenség még az októberi Szuperholdnál is intenzívebb látványt mutat, az év leglátványosabb jelensége következik.

Fotó: Ricard_Hernando / shutterstock

Szuperhold: Mutatjuk, mikor lesz látható!

A budapesti idő szerint a csúcspontot november 5-én délután, 14:19-kor éri el, azonban  már előző este, november 4-én és november 5-én este sem lesz hétköznapi a látvány, igen jól megfigyelhető lesz. Sőt, sokaknak akkor a legszebb, amikor alacsonyan jár, naplemente után, hiszen akkor a horizont közelében nagyobbnak tűnik (ez a moon illusion), és ez adja a legdrámaibb látványt.

– olvasható a koponyeg.hu-n.

A portál ugyanakkor igyekszik eloszlatni a hiedelmeket is. Mint írják, a jelenség nem vált ki természeti katasztrófákat, földrengéseket vagy a szélsőséges időjárást, ugyanakkor az alvásra, a hangulatra lehet hatása. 

