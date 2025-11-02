1 órája
Így néz ki a tragikus körülmények között elhunyt Szuna Roland sírja
2024. szeptember 27-e feketével került be a magyar jégkorong történelem könyvébe, Szuna Roland ekkor hunyt el tragikus körülmények között. Mindenszentek alkalmával meglátogattuk a legendás játékos síremlékét.
Szuna Roland 1980-2024
Szuna Roland a teljes felnőtt pályafutását az Alba Volán SC-nél töltötte. 242 bajnoki mérkőzés, öt magyar bajnoki cím, divízió 1-es világbajnoki bronz- és ezüstérem is szerepel a neve mellett. Pályafutása utolsó idénye a 2006-2007-es szezon volt, amit a Fehérvári Titánoknál töltött, tapasztalataival segítette a fiatal hokisok fejlődését.
Szuna Rolandról visszafogott sírhely emlékszik meg
Mindenszentek alkalmából több híres Fejér vármegyei ember sírjához ellátogattunk. Szuna Rolnad emlékét egy egyszerű fakeresztes sírhely emlékszik meg, amit gondosan rendben tartanak.
A korábbi jégkorongozó tragikus körülmények között egy közlekedési balesetben vesztette életét. Nyugodjon békében.
