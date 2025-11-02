Így néz ki a tragikus körülmények között elhunyt Szuna Roland sírja

Szuna Roland a teljes felnőtt pályafutását az Alba Volán SC-nél töltötte. 242 bajnoki mérkőzés, öt magyar bajnoki cím, divízió 1-es világbajnoki bronz- és ezüstérem is szerepel a neve mellett. Pályafutása utolsó idénye a 2006-2007-es szezon volt, amit a Fehérvári Titánoknál töltött, tapasztalataival segítette a fiatal hokisok fejlődését.

Rengetegen emlékeztek meg virágokkal Szuna Rolandról.

Fotó: Szabó Zsolt

Szuna Rolandról visszafogott sírhely emlékszik meg

Mindenszentek alkalmából több híres Fejér vármegyei ember sírjához ellátogattunk. Szuna Rolnad emlékét egy egyszerű fakeresztes sírhely emlékszik meg, amit gondosan rendben tartanak.

A korábbi jégkorongozó tragikus körülmények között egy közlekedési balesetben vesztette életét. Nyugodjon békében.