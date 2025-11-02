november 2., vasárnap

Így néz ki a tragikus körülmények között elhunyt Szuna Roland sírja

2024. szeptember 27-e feketével került be a magyar jégkorong történelem könyvébe, Szuna Roland ekkor hunyt el tragikus körülmények között. Mindenszentek alkalmával meglátogattuk a legendás játékos síremlékét.

Kelemen Kornél
Szuna Roland 1980-2024

Szuna Roland a teljes felnőtt pályafutását az Alba Volán SC-nél töltötte. 242 bajnoki mérkőzés, öt magyar bajnoki cím, divízió 1-es világbajnoki bronz- és ezüstérem is szerepel a neve mellett. Pályafutása utolsó idénye a 2006-2007-es szezon volt, amit a Fehérvári Titánoknál töltött, tapasztalataival segítette a fiatal hokisok fejlődését. 

Rengetegen emlékeztek meg virágokkal Szuna Rolandról.
Fotó: Szabó Zsolt

Szuna Rolandról visszafogott sírhely emlékszik meg

Mindenszentek alkalmából több híres Fejér vármegyei ember sírjához ellátogattunk. Szuna Rolnad emlékét egy egyszerű fakeresztes sírhely emlékszik meg, amit gondosan rendben tartanak. 

A korábbi jégkorongozó tragikus körülmények között egy közlekedési balesetben vesztette életét. Nyugodjon békében.

Fotó: Szabó Zsolt
