Az emlékezés ünnepe a Székesegyházban: Szentmise az elhunytakért (galéria)

Mindenszentek szentmise alkalmával Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi misét november 1-jén, szombaton este a Szent István Székesegyházban. A liturgia minden szent tiszteletére szólt, beleértve azokat is, akikről az egyházi naptár külön nem emlékezik meg.

A szentmise alkalmával Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi misét. Fotó: NAGY NORBERT

A Mindenszentek szentmise a keresztény közösség egyik legbensőségesebb ünnepe volt, amely az örök élet reményéről és az elhunytakról való szeretetteljes megemlékezésről szólt. Spányi Antal megyés püspök a szertartáson nemcsak a szentekre emlékezett, hanem Halottak Napja előestéjén mindazokra is, akik már eltávoztak közülünk.

Szentmise, és imádság a püspökelődök lelki üdvéért

A szentmise után Spányi Antal a Székesegyház altemplomában imádkozott püspökelődei lelki üdvéért, ezzel is kifejezve a folytonosságot és az egyház közösségének időn és életen átívelő egységét. Az esemény alkalmat adott a híveknek arra, hogy elcsendesedjenek, hálát adjanak és imádságban emlékezzenek szeretteikre.

Fotó: NAGY NORBERT

Az ünnepi Mindenszentek szentmise ezúttal is a szentek és az elhunytak iránti tisztelet jegyében telt, és megerősítette a hívő közösség összetartozását, fényt gyújtva a hit és az emlékezés napján Székesfehérvár szívében.

