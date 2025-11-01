1 órája
Az emlékezés ünnepe a Székesegyházban: Szentmise az elhunytakért (galéria)
A liturgia minden szent tiszteletére szólt, beleértve azokat is, akikről az egyházi naptár külön nem emlékezik meg. Mindenszentek szentmise alkalmával Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi misét november 1-jén, szombaton este a Szent István Székesegyházban.
Fotó: NAGY NORBERT
Mindenszentek szentmise alkalmával Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi misét november 1-jén, szombaton este a Szent István Székesegyházban. A liturgia minden szent tiszteletére szólt, beleértve azokat is, akikről az egyházi naptár külön nem emlékezik meg.
A Mindenszentek szentmise a keresztény közösség egyik legbensőségesebb ünnepe volt, amely az örök élet reményéről és az elhunytakról való szeretetteljes megemlékezésről szólt. Spányi Antal megyés püspök a szertartáson nemcsak a szentekre emlékezett, hanem Halottak Napja előestéjén mindazokra is, akik már eltávoztak közülünk.
Szentmise, és imádság a püspökelődök lelki üdvéért
A szentmise után Spányi Antal a Székesegyház altemplomában imádkozott püspökelődei lelki üdvéért, ezzel is kifejezve a folytonosságot és az egyház közösségének időn és életen átívelő egységét. Az esemény alkalmat adott a híveknek arra, hogy elcsendesedjenek, hálát adjanak és imádságban emlékezzenek szeretteikre.
Az ünnepi Mindenszentek szentmise ezúttal is a szentek és az elhunytak iránti tisztelet jegyében telt, és megerősítette a hívő közösség összetartozását, fényt gyújtva a hit és az emlékezés napján Székesfehérvár szívében.
(Galéria a képre kattintva!)
Szentmise az elhunytakért Spányi Antal megyés püspökkelFotók: Nagy Norbert / FMH
Mécsesek ezrei ragyogtak Fehérváron: Ökumenikus megemlékezés az elhunytak emlékére (galéria)
A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!