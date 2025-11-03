november 3., hétfő

Vigyázzunk a picikre!

1 órája

Ismét felbukkant egy régi, veszélyes gyerekbetegség Fejérben

Címkék#Mosolygó Éva#Szamárköhögés#háziorvos

Minden újdonsült szülő félti kis csöppségét, így nem csoda, hogy mindent megtesznek azért, hogy megvédjék. Az elmúlt időszakban ismét felütötte fejét a szamárköhögés hazánkban, így Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvossal beszélgettünk arról, mit tehetünk a biztonság érdekében.

Szabó Róbert

A szamárköhögés jellegzetes, fuldokló, görcsös köhögési rohamokkal járó, hosszan elhúzódó, rendkívül fertőző légúti megbetegedés. A betegség közbeni tüsszentéssel és köhögéssel tárgyakra tudjuk terjeszteni a kórokozót, ezért érdemes mindenre is odafigyelni. Bár minden korosztályra veszélyes, az immunhiányos állapotban lévő embereknél és a várandósoknál, valamint a csecsemőknél okozhatja a legnagyobb problémát – utóbbi esetben akár halálos kimenetelű is lehet. Az elmúlt időszakban ismét felütötte fejét hazánkban ez a betegség, így Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvossal beszélgettünk arról, hogyan is védhetjük meg újszülött kisbabánkat.

szamárköhögés
Mosolygó Éva részletesen mesélt arról, hogyan tudjuk megvédeni újszülött kisbabánkat a szamárköhögéstől
Forrás: Mosolygó Éva

Érdemes felvenni a szamárköhögés elleni oltást újra

Az elmúlt félévben megemelkedtek Magyarországon a szamárköhögéses esetek számai. Mint azt Mosolygó Éva mondja, a magyar lakosság teljes egészére igaz volt egy védettség a betegséggel kapcsolatban, azonban ez mára már megkopott.

– Akik a pici babák környezetébe szeretnének menni azoknak érdemes, sőt ajánlott a szamárköhögés elleni védőoltásokat felvenni, a védettségüket felfrissíteni. Ahol kicsi baba van ott csak olyan ember menjen a csöppség közelébe, akinek fel van frissítve a védettsége, mert életveszélyes állapotot is okozhat a babáknak ez a betegség – hívta fel a figyelmet a háziorvos.

Mosolygó Éva azt javasolja, hogy az újdonsült szülők mindenképpen vegyék fel a szamárköhögés elleni védőoltást, de a nagyszülőknek, a testvéreknek, a nagybácsiknak és a nagynéniknek is érdemes.

– Egy szóval minden olyan személynek, aki a pici közelébe szeretne menni, ugyanis 2-3-4 hónapos korban adjuk be azt a kombinált védőoltást, ami tartalmazza a szamárköhögés elleni immunizálást is. Azért történik ez két hónapos kortól, mert az első hetekben még nem alakul ki a baba védekező rendszere, addig védtelenek, így nekünk kell vigyázni rájuk – fejtette ki jobban a doktornő.

A gyermekorvosok tájékoztatják a szülőket, de legyünk résen

A székesfehérvári háziorvos elárulta, a gyermekorvosok és a háziorvosok, akik gyermekekkel is foglalkoznak ők mindig figyelmeztetik az érintetteket, de érdemes, ha egymásra is odafigyelünk.

– Minden várandós anyukát felvilágosítunk és elmondjuk, hogy a szülők és a leendő nagyszülők, a testvérek és mindenki aki a baba közelébe akar menni fel kell hogy vegye ezt a védőoltást. Ilyenkor mi felírjuk receptre, kiváltják és beadjuk. Az átlagpopulációt figyelembe véve tíz évente érdemes ezt az oltást ismételni – jelentette ki Mosolygó Éva.

Félelmetes betegség, ami akár halálos is lehet

A szamárköhögés egy igazán alattomos betegség, hiszen gyakran enyhe, általános tünetekkel jelentkezik, így egy közönséges megfázáshoz hasonlít. Az első két hétben orrfolyás, orrdugulás, gyenge köhögés jelentkezhet, majd a második hét után percekig tartó köhögésrohamok alakulhatnak ki, főleg éjszaka, majd ezt követően hányás és gyötrő fáradtság is jelentkezhet. A csecsemőknél száj körül kékes, szürkés elszíneződést is tapasztalhatunk a köhögési roham után a légzési nehézség, légzéskimaradás következtében. Emellett a legkisebbeknél egy húzó hang is kísérő a légzés beindulását, amely egy szamár ordításához hasonlítható.

– Nagyon félelmetes betegség, az interneten számos helyen elérhetőek olyan felvételek, amelyen hallhatóak milyen is a kisbabák köhögése. A betegség miatt lélegeztetőgépre is kerülhetnek a csöppségek, de akár halálos betegség is kialakulhat, így tényleg oda kell figyelnünk a saját védettségünkre is – zárta gondolatait Mosolygó Éva.

