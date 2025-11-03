Ismét felbukkant egy régi, veszélyes gyerekbetegség Fejérben

A szamárköhögés jellegzetes, fuldokló, görcsös köhögési rohamokkal járó, hosszan elhúzódó, rendkívül fertőző légúti megbetegedés. A betegség közbeni tüsszentéssel és köhögéssel tárgyakra tudjuk terjeszteni a kórokozót, ezért érdemes mindenre is odafigyelni. Bár minden korosztályra veszélyes, az immunhiányos állapotban lévő embereknél és a várandósoknál, valamint a csecsemőknél okozhatja a legnagyobb problémát – utóbbi esetben akár halálos kimenetelű is lehet. Az elmúlt időszakban ismét felütötte fejét hazánkban ez a betegség, így Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvossal beszélgettünk arról, hogyan is védhetjük meg újszülött kisbabánkat.

Mosolygó Éva részletesen mesélt arról, hogyan tudjuk megvédeni újszülött kisbabánkat a szamárköhögéstől

Forrás: Mosolygó Éva

Érdemes felvenni a szamárköhögés elleni oltást újra

Az elmúlt félévben megemelkedtek Magyarországon a szamárköhögéses esetek számai. Mint azt Mosolygó Éva mondja, a magyar lakosság teljes egészére igaz volt egy védettség a betegséggel kapcsolatban, azonban ez mára már megkopott.

– Akik a pici babák környezetébe szeretnének menni azoknak érdemes, sőt ajánlott a szamárköhögés elleni védőoltásokat felvenni, a védettségüket felfrissíteni. Ahol kicsi baba van ott csak olyan ember menjen a csöppség közelébe, akinek fel van frissítve a védettsége, mert életveszélyes állapotot is okozhat a babáknak ez a betegség – hívta fel a figyelmet a háziorvos.

Mosolygó Éva azt javasolja, hogy az újdonsült szülők mindenképpen vegyék fel a szamárköhögés elleni védőoltást, de a nagyszülőknek, a testvéreknek, a nagybácsiknak és a nagynéniknek is érdemes.

– Egy szóval minden olyan személynek, aki a pici közelébe szeretne menni, ugyanis 2-3-4 hónapos korban adjuk be azt a kombinált védőoltást, ami tartalmazza a szamárköhögés elleni immunizálást is. Azért történik ez két hónapos kortól, mert az első hetekben még nem alakul ki a baba védekező rendszere, addig védtelenek, így nekünk kell vigyázni rájuk – fejtette ki jobban a doktornő.

A gyermekorvosok tájékoztatják a szülőket, de legyünk résen

A székesfehérvári háziorvos elárulta, a gyermekorvosok és a háziorvosok, akik gyermekekkel is foglalkoznak ők mindig figyelmeztetik az érintetteket, de érdemes, ha egymásra is odafigyelünk.