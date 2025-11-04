Itt a hivatalos dátum: ekkor nyit Fehérvár új gyorsétterme

​A hely már jól láthatóan kívülről is felkészült az indulásra, ugyanis a napokban elkészült matricázás azonnal megragadja a tekintetet. A vicces feliratok, mint például az „Éhség ellen nincs oltás, csak hamburger" és „A szósz nem folt - az emlék része" rögtön megadják az alaphangulatot Székesfehérvár legújabb street food helyének.

Humoros, hangulatos feliratokkal várja az éhesszájúakat Székesfehérvár legújabb street food helye.

Fotó: KZ

Ekkor nyit Székesfehérvár legújabb street food helye

​Ahogy már azt korábban is tudni lehetett, a gyorsétterem látványkonyhával és rendkívül gazdag menüsorral készül: hamburger, gyros, valamint grillételek és sültekkel várják az érdeklődőket. A kifüggesztett november 18-i nyitást bemutató molinó pedig hatalmas kedvezményekről árulkodik a nagy napra. Az új vendéglátóhely, a Dexter az Eszperantó téren, a buszmegálló közelében található.

