„Éhség ellen nincs oltás, csak hamburger”

49 perce

Itt a hivatalos dátum: ekkor nyit Fehérvár új gyorsétterme

​Eddig a találgattuk, most már hivatalos, bárki láthatja. Székesfehérvár belvárosának közvetlen közelében, november közepén megnyílik a város legújabb street foodja.

Feol.hu
Itt a hivatalos dátum: ekkor nyit Fehérvár új gyorsétterme

Már csak néhányat kell aludni a nyitásig.

Fotó: KZ

​A hely már jól láthatóan kívülről is felkészült az indulásra, ugyanis a napokban elkészült matricázás azonnal megragadja a tekintetet. A vicces feliratok, mint például az „Éhség ellen nincs oltás, csak hamburger" és „A szósz nem folt - az emlék része" rögtön megadják az alaphangulatot Székesfehérvár legújabb street food helyének.

Humoros, hangulatos feliratokkal várja az éhesszájúakat Székesfehérvár legújabb street food helye.
Humoros, hangulatos feliratokkal várja az éhesszájúakat Székesfehérvár legújabb street food helye. 
Fotó: KZ

Ekkor nyit Székesfehérvár legújabb street food helye

​Ahogy már azt korábban is tudni lehetett, a gyorsétterem látványkonyhával és rendkívül gazdag menüsorral készül: hamburger, gyros, valamint grillételek és sültekkel várják az érdeklődőket. A kifüggesztett november 18-i nyitást bemutató molinó pedig hatalmas kedvezményekről árulkodik a nagy napra. Az új vendéglátóhely, a Dexter az Eszperantó téren, a buszmegálló közelében található.

Ezt olvastad? Ikonikus helyszín zárt be Székesfehérvár vonzáskörzetében

Mutatjuk, melyik étteremről van szó, ahogy azt is, mikor nyithat újra!


 

 

