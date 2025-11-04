2 órája
Itt a hivatalos dátum: ekkor nyit Fehérvár új gyorsétterme
Eddig a találgattuk, most már hivatalos, bárki láthatja. Székesfehérvár belvárosának közvetlen közelében, november közepén megnyílik a város legújabb street foodja.
Már csak néhányat kell aludni a nyitásig.
Fotó: KZ
A hely már jól láthatóan kívülről is felkészült az indulásra, ugyanis a napokban elkészült matricázás azonnal megragadja a tekintetet. A vicces feliratok, mint például az „Éhség ellen nincs oltás, csak hamburger" és „A szósz nem folt - az emlék része" rögtön megadják az alaphangulatot Székesfehérvár legújabb street food helyének.
Ekkor nyit Székesfehérvár legújabb street food helye
Ahogy már azt korábban is tudni lehetett, a gyorsétterem látványkonyhával és rendkívül gazdag menüsorral készül: hamburger, gyros, valamint grillételek és sültekkel várják az érdeklődőket. A kifüggesztett november 18-i nyitást bemutató molinó pedig hatalmas kedvezményekről árulkodik a nagy napra. Az új vendéglátóhely, a Dexter az Eszperantó téren, a buszmegálló közelében található.
Ezt olvastad? Ikonikus helyszín zárt be Székesfehérvár vonzáskörzetében
Mutatjuk, melyik étteremről van szó, ahogy azt is, mikor nyithat újra!
Kinőtt a földből: Ekkor nyitja új üzletét a McDonald's Fejérben (helyszíni fotók)