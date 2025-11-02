1 órája
Ima és erős kiállás a békéért a doni kápolna mellett
Spányi Antal megyés püspök vasárnap délután, a pákozdi Mészeg-hegyen lévő Don-kanyar Emlékkápolnánál elmondott homíliájában határozott szavakkal beszélt a béke melletti bátor kiállás fontosságáról. A megyés főpásztor arra figyelmeztetett, hogy a világ egyik része mintha eszét vesztette volna.
Fotó: Nagy Norbert
– Napjaink sokszor kuszának tűnő világában tapasztaljuk, hogy nemzedékeken keresztül alapvetőnek vett igazságokat megkérdőjeleznek, másképp fogalmazzák meg azokat, vagy új tartalmat próbálnak nekik adni – kezdte szentbeszédét Spányi Antal püspök. – Ami nemzedékeken, évszázadokon át hősiességnek számított, sokak számára egyszer hiábavaló lesz. Ami alapvetően fontos az emberi életnek, azt felváltja a háborúnak az óhaja és akarása. Egy azonban biztos. Sok mindenben változhat az emberek gondolkodása, sok mindenben megpróbálhatják az emberek gondolkodását formálni és alakítani, de közös meggyőződés, hogy az életünk nem csak a földi élet néhány évtizedére szól, ennél többre vagyunk hivatva. Isten teremtett bennünket, Isten a maga örök életéből ajándékozott nekünk életet. Amely áll egy földi életből, amit követ majd az az örök élet, amely a halálunkkal kezdődik, és Isten örökkévalóságába érkezik meg.
A megyés főpásztor arra emlékeztetett, hogy az ember sok módon tett hitet amellett, hogy a halál után van élet egy másik világban. Az emberek különböző módokon és formákban adtak hitet ennek, márpedig az emberiség közös meggyőződése biztosan igaz és biztosan nem tévedés. Ezért amikor megemlékezünk halottjainkról, hagyatkozhatunk a Biblia szavára, az emberiségnek erre a közös meggyőződésére.
– Jó nekünk megemlékezni halottjainkról és jó nekünk, hogy megemlékezhetünk hősi halottjainkról, akik igen: a hazáért, a nemzetért, a családért, mindannyiunkért adták az életüket. Megérdemlik ők, akik helyt álltak, hogy ne felejtsük el őket. Talán nem tudjuk a nevüket, talán már nem is őrizzük a fényképüket, de tudjuk, hogy értünk szenvedtek, értünk teljesítették kötelességüket. Így tettek az évszázadok hősei, a két szörnyű világháború halottjai – Isten mentsen meg bennünket a harmadiktól! –, így tesznek azok, akik ma, napjainkban is a békét őrzik a világ különböző tájain és akár terrortámadásoknak, akár baleseteknek esnek áldozatul. Nem felejtjük őket, emlékezünk rájuk és Istentől kérünk számukra, félbetört életükre beteljesedést – nem a földi létben, hanem az örökkévalóságban.
A hívő ember tudja, hogy az imádság igazi erő, amely Istenhez kapcsol bennünket és az imádságban elmondott könyörgés Isten szívében meghallgatásra talál, hangzott el a Mészeg-hegyen.
– Akikért imádkozunk, akikért kérjük Isten bocsánatát és örök szeretetét, azoknak lehetetlen, hogy a halála értelmetlen lett volna. Lehetetlen, hogy eltűnjenek minden nyom nélkül, hogy az életüknek vége szakadjon az örökkévalóságban. Imáinkkal a mennyország boldogsága felé segítjük őket, ahol számunkra is megvan a lehetőség, hogy egyszer majd a földi élet után oda érkezve viszontláthassuk őket. Egy olyan világban, amit Isten nekünk épített, ahol az Ő örömét ajándékozta nekünk, amelyről a Biblia azt írta, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel nem fogta. Amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
Amikor imádkozunk, a kötelességünket teljesítjük, hangsúlyozta Spányi Antal. De kötelességünk az is, hogy ellessük, megtanuljuk a példát, kövessük a hősöket a hazaszeretetben, a nemzettudat ápolásában és őrzésében, a nemzet szolgálatában, családjaink, az ország életének, megteremtett értékeinek védelmében.
– Nem hallgathatunk, amikor háború, vagy béke a kérdés, nem maradhatunk csendben, amikor minden egyes szó fontos és jelentős, és minden egyes szónak súlya van! Azt, hogy mekkora súlya van, mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, mégsem lehetünk gyávák, bátran ki kell állni, és ebben mutassanak nekünk példát mindazok, akik az életüket is odaadták az igazságért. Rajtunk múlik, hogyan állunk ki belső meggyőződésünk igazáért, milyen lesz gyerekeink, unokáink élete. Csak szaporítjuk azoknak a számát, akikről majd egyszer hősi halottként megemlékeznek? Vagy meg se emlékezik róluk már senki, ha „nagyon jól sikerül” a háború? Vagy tudunk együtt élni békében, emlékezésben, szeretetben, igazságban, becsületben? A világ egyik része mintha eszét vesztette volna. Mintha elfelejtette volna, hogy a szavaknak milyen rettenetes következményei lehetnek, mintha nem tudná, mi a különbség háború és béke között.
A közös ima áldást kért halottjainkra és mindannyiunkra, majd arra kérte Istent, hogy a békéért való kiáltás, könyörgés és kiállás meghallgatásra találjon és eredményre vezessen.
