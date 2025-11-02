Ima és erős kiállás a békéért a doni kápolna mellett

– Napjaink sokszor kuszának tűnő világában tapasztaljuk, hogy nemzedékeken keresztül alapvetőnek vett igazságokat megkérdőjeleznek, másképp fogalmazzák meg azokat, vagy új tartalmat próbálnak nekik adni – kezdte szentbeszédét Spányi Antal püspök. – Ami nemzedékeken, évszázadokon át hősiességnek számított, sokak számára egyszer hiábavaló lesz. Ami alapvetően fontos az emberi életnek, azt felváltja a háborúnak az óhaja és akarása. Egy azonban biztos. Sok mindenben változhat az emberek gondolkodása, sok mindenben megpróbálhatják az emberek gondolkodását formálni és alakítani, de közös meggyőződés, hogy az életünk nem csak a földi élet néhány évtizedére szól, ennél többre vagyunk hivatva. Isten teremtett bennünket, Isten a maga örök életéből ajándékozott nekünk életet. Amely áll egy földi életből, amit követ majd az az örök élet, amely a halálunkkal kezdődik, és Isten örökkévalóságába érkezik meg.

Amikor imádkozunk, a kötelességünket teljesítjük, hangsúlyozta Spányi Antal

Fotó: Nagy Norbert

A megyés főpásztor arra emlékeztetett, hogy az ember sok módon tett hitet amellett, hogy a halál után van élet egy másik világban. Az emberek különböző módokon és formákban adtak hitet ennek, márpedig az emberiség közös meggyőződése biztosan igaz és biztosan nem tévedés. Ezért amikor megemlékezünk halottjainkról, hagyatkozhatunk a Biblia szavára, az emberiségnek erre a közös meggyőződésére.

– Jó nekünk megemlékezni halottjainkról és jó nekünk, hogy megemlékezhetünk hősi halottjainkról, akik igen: a hazáért, a nemzetért, a családért, mindannyiunkért adták az életüket. Megérdemlik ők, akik helyt álltak, hogy ne felejtsük el őket. Talán nem tudjuk a nevüket, talán már nem is őrizzük a fényképüket, de tudjuk, hogy értünk szenvedtek, értünk teljesítették kötelességüket. Így tettek az évszázadok hősei, a két szörnyű világháború halottjai – Isten mentsen meg bennünket a harmadiktól! –, így tesznek azok, akik ma, napjainkban is a békét őrzik a világ különböző tájain és akár terrortámadásoknak, akár baleseteknek esnek áldozatul. Nem felejtjük őket, emlékezünk rájuk és Istentől kérünk számukra, félbetört életükre beteljesedést – nem a földi létben, hanem az örökkévalóságban.