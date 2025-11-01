november 1., szombat

A nagy retrómese kvíz – Te mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenceire?

Címkék#Varázsceru#Gombóc Artúr#Kockásfülű nyúl#kvíz gyerekkor#retró

Ha neked is összeszorul a szíved, amikor meghallod a Mézga-család főcímzenéjét, vagy elmosolyodsz, ha eszedbe jut a Kockásfülű nyúl ugrándozása, akkor ez a retrómese kvíz neked szól! Egy igazi időutazás a múltba, ahol újra átélheted a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legendás rajzfilmjeinek hangulatát.

Feol.hu

A retrómese kvíz kérdései olyan klasszikusokat idéznek fel, mint a Varázsceruza, Gombóc Artúr, Dr. Bubó, Mazsola és Tádé. Ezek a mesék nemcsak szórakoztattak, hanem igazi értékeket is közvetítettek: barátságot, kitartást, humort és szeretetet.

Retrómese kvíz
Retrómese kvíz, amely visszarepít a gyerekkorodba
Forrás: Wikipedia

Retrómese kvíz, amely visszarepít a gyerekkorodba

A retrómese kvíz nemcsak a gyerekkor emlékeit idézi meg, hanem remek közösségi élmény is: játszhatjátok családban, baráti társaságban vagy akár munkahelyi csapatépítőn. A generációk közötti hidat is megteremti – hiszen ki ne szeretné megmutatni a gyerekeinek, milyen meséken nőtt fel anya vagy apa?

Ez a retrómese kvíz tökéletes alkalom arra, hogy kicsit kiszakadj a rohanó hétköznapokból, és visszarepülj a tévé elé, ahol még kazettáról vagy fekete-fehér képernyőn futottak a kedvenceid. Próbáld ki, és derítsd ki, te mennyire vagy igazi retrómese szakértő!

1.
Melyik meséből van a kép?
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.

 

 

