A pince a teljes vár alatt végighúzódik, de nem látogatható. Egy rejtett világ, amely ma is őrzi a múlt nyomait. A pince őre pedig nem más, mint a Modern Ámor szobra – aki nyíl helyett puskát tart a kezében. Különös jelkép ez a borzasztó háború és a lélekmentő művészet találkozásáról.

Pokoli napokat idéz a séta a Bory-vár pincéjében

Fotó: Nagy Norbert

Rettenetes hadsereg gyülekezett Székesfehérvár közelében 1944 telén, aztán megkezdődött a csata. Székesfehérvár először december 23-án esett el, majd miután egy 1945. január 21-én indított iszonytató rohammal visszafoglalták a várost a magyar és német csapatok, március 22-én ismét és évtizedekre Sztálin Vörös Hadseregének kezére került az egykori koronázó székhely. De addig szörnyű szenvedés szakadt azokra, akik megpróbáltak túlélni. Székesfehérvár háromszor, Seregélyes hétszer, de például Sárkeresztes tízszer cserélt gazdát: el lehet képzelni, ez mekkora pusztítást okozott az adott településeken, mennyi borzalmat jelentett a lakosságnak. Ezek sorában még nyolcvan év után is döbbenetes, ahogyan a támadók a nőkkel bántak, hiszen Csákberényben, Csákváron, Székesfehérváron és szinte minden községben és faluban történt tömeges nemi erőszak.

De még a vármegye székhelyén sem volt egyforma a rettenet mértéke. Bányóczky Pista bácsi gyermekként élte át a történteket, aztán a harcok elültével egy bottal addig püfölt egy fel nem robbant aknagránátot, amíg bekövetkezett a robbanás: Pista bácsi akkor veszítette el a szeme világát, attól kezdve csak foltokat látott. Nekem elmesélte, hogy furcsa módon éppen azért maradt meg benne szinte filmszerűen minden, amit addig tapasztalt a két ép szemével, mert utána már homályba veszett a világ. Tőle tudom, hogy az akkor még külterületnek számító Öreghegyi-szőlők elnevezésű városrész két hónapig a senki földjének számított, a Fiskális úton húzódott a frontvonal. „Az volt a tragédia – mondta nekem Pista bácsi, – hogy a jelenlegi belvárosból nagyon sokan éppen azért húzódtak ki az Öreghegyre, mert úgy hitték, jobban megúszhatják a bombázásokat és a bevonulást. A borospincékben azonban a szovjetek bőven ráittak arra, amit osztottak nekik a roham előtt. Abban az időben háromszáz körül volt azoknak a polgári személyeknek a száma, akik az Öreghegyen haltak meg a szovjet megszállás első napjaiban.”