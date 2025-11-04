1 órája
Pokoli napokat idéz a séta a Bory-vár pincéjében
Ki ne ismerné Székesfehérvár legszebb építményét, az Öreghegyen magasodó Bory-várat? Megálmodója, alkotója, Bory Jenő egyszerre volt építész, szobrász, festő és költő. A pincéjében azonban még a fehérváriak közül is csak kevesen jártak: mi megtettük és közben borzongva gondoltunk arra, mit élhettek át falai között egykor az oda menekültek.
A pince a teljes vár alatt végighúzódik, de nem látogatható. Egy rejtett világ, amely ma is őrzi a múlt nyomait. A pince őre pedig nem más, mint a Modern Ámor szobra – aki nyíl helyett puskát tart a kezében. Különös jelkép ez a borzasztó háború és a lélekmentő művészet találkozásáról.
Rettenetes hadsereg gyülekezett Székesfehérvár közelében 1944 telén, aztán megkezdődött a csata. Székesfehérvár először december 23-án esett el, majd miután egy 1945. január 21-én indított iszonytató rohammal visszafoglalták a várost a magyar és német csapatok, március 22-én ismét és évtizedekre Sztálin Vörös Hadseregének kezére került az egykori koronázó székhely. De addig szörnyű szenvedés szakadt azokra, akik megpróbáltak túlélni. Székesfehérvár háromszor, Seregélyes hétszer, de például Sárkeresztes tízszer cserélt gazdát: el lehet képzelni, ez mekkora pusztítást okozott az adott településeken, mennyi borzalmat jelentett a lakosságnak. Ezek sorában még nyolcvan év után is döbbenetes, ahogyan a támadók a nőkkel bántak, hiszen Csákberényben, Csákváron, Székesfehérváron és szinte minden községben és faluban történt tömeges nemi erőszak.
De még a vármegye székhelyén sem volt egyforma a rettenet mértéke. Bányóczky Pista bácsi gyermekként élte át a történteket, aztán a harcok elültével egy bottal addig püfölt egy fel nem robbant aknagránátot, amíg bekövetkezett a robbanás: Pista bácsi akkor veszítette el a szeme világát, attól kezdve csak foltokat látott. Nekem elmesélte, hogy furcsa módon éppen azért maradt meg benne szinte filmszerűen minden, amit addig tapasztalt a két ép szemével, mert utána már homályba veszett a világ. Tőle tudom, hogy az akkor még külterületnek számító Öreghegyi-szőlők elnevezésű városrész két hónapig a senki földjének számított, a Fiskális úton húzódott a frontvonal. „Az volt a tragédia – mondta nekem Pista bácsi, – hogy a jelenlegi belvárosból nagyon sokan éppen azért húzódtak ki az Öreghegyre, mert úgy hitték, jobban megúszhatják a bombázásokat és a bevonulást. A borospincékben azonban a szovjetek bőven ráittak arra, amit osztottak nekik a roham előtt. Abban az időben háromszáz körül volt azoknak a polgári személyeknek a száma, akik az Öreghegyen haltak meg a szovjet megszállás első napjaiban.”
A Bory vár titokzatos pincéjeFotók: Nagy Norbert
Az alkohol teljesen kivetkőzte emberi mivoltukból a szovjeteket. A megszálló istentelen katonaság az erőszakoskodások végtelen sorozatát követte el. Különösen nagy mértéket öltött ez a nőkkel szemben, akik közül rengeteget megbecstelenítettek, melynek során egyeseket ájulásig kínoztak. A rendőrségi jegyzőkönyvek szerint Székesfehérváron a nők 75-80 százalékát gyalázták meg 8-tól 92 éves korig. A legfiatalabbak és a legöregebbek belehaltak az erőszakba. A nőket rendszerint sáncmunka címén vitték ki a város környékén lévő tüzérségi lőállásokba, aztán a földre vagy a hóba teperték őket és harminc-negyven tüzér is keresztülment rajtuk. Gyakran úgy, hogy sokak később belehaltak a gerinc-, csigolya- vagy medencetörésbe – Polcz Alain írónő, aki Csákváron maga is áldozatául esett ennek, később horrorisztikus részletességgel felidézte könyvében, miként történt ez.
A Bory-vár pincéje a háborús hetekben nem csak a Bory-családnak, hanem másoknak is menedéket nyújtott – időseknek, nőknek és gyermekeknek. A pince mélyén tüzet gyújtottak, hogy melegedjenek, a füst azonban kiszűrődött a szellőzőnyíláson és felkeltette a szovjet katonák figyelmét. Azok meg is érkeztek, célba lőttek a szobrokra, a festményeket végig hasogatták, majd a nagylexikonokból rakott máglya mellett melegedtek. A vár sok aknatalálatot kapott, bombázták, az összes torony megsérült. A mindig szomjas katonák megtalálták a szekrénnyel eltorlaszolt pincelejáratot és Bory Jenő fejéhez fegyvert szegeztek, németeket keresve. De csak magyar civilek voltak lent. Az emlékezet szerint ugyan vadállati módon viselkedtek a katonái, a szovjet városparancsnok, Piszarenko eljött a várhoz és beszélgetett Bory Jenővel, majd cirill betűkkel kiíratta a kapura: „Muzej”. Őröket is állíttatott, így véget ért a rongálás és a félelem.
Egy másik visszaemlékezés arról szól, hogy a szovjet csapatok bevonulását követően két katona jelent meg a várban. Egyiküket a saját bajtársa lőtte ki a toronyból, németnek nézve őt – vélhetően ő sem lehetett már szomjas. A katona a vár udvarán van eltemetve, sírjára Bory Jenő készített emléket. Ez a másik forrás is azt állítja, hogy a szovjet városparancsnoknak nagyon tetszett a vár és a gyűjtemény. Piszarenko szerint Bory „munkája és művészete megnemesíti az embereket”. Egy szovjet leírásban az építményt az „örök szerelem várának” nevezték el.
Jellemző volt az akkori kaotikus fronthelyzetre Bory Jenő elbeszélése, amit 1970-ben idézett honismereti tanulmányai között a Fejér Megyei Szemle. A művész a vár egyik tornyában német megfigyelőt vett észre, aki aztán teát kérni lejött a konyhába. A kamerád távozása után röviddel aztán egy szovjet felderítő érkezett, akit ugyancsak megkínáltak teával. A szovjet katona egy másik toronyba sietett fel a feladatát ellátni: az esemény lezajlott úgy, hogy a két katona nem tudott egymásról.
– A vár pincéje eredetileg egy présház pincéje volt, Bory Jenő idővel azt bővítette tovább és egészítette ki járatokkal és fülkékkel, majd kutat ástak a leghosszabb járat végén – mondta a FEOL-nak Ágoston Noémi, Bory Jenő unokájának, Ágoston Béla doktornak a leánya. – Az ostrom alatt a menekültek onnan jutottak vízhez és még ma is működik. A pincéhez kapcsolódó kedves emlék egy szobor torzója, a fej és a mellkas, amely különböző textilekkel volt körbe díszítve, és amit Bory Jenő Csipkerózsikának nevezett el. Annak idején sok gyümölcs termett a vár kertjében, ezeket a pince folyosóján tárolták. Korábban a pince is látogatható volt, szerették a vendégek Csipkerózsikát, de elég sokan magukkal vittek a gyümölcsből is. Ezt megelégelve egy idő után már nem nyitották ki a pincét a látogatók előtt. Bory Jenő az érdeklődőknek azt mondta, jött egy szovjet katona – akkoriban ez volt a jó mese a fehér lovon érkező királyfi helyett –, megcsókolta Csipkerózsikát és magával vitte.
A várat legendák övezték, közöttük olyanok is, amelyek szerint a pincéje alatt rejtett alagutak futnak és titkos szobák rejtőznek. A második világháborút Bory Jenő a várban élte végig, a front kellős közepén, és mivel a falakat össze-vissza lőtték és az összes torony megsérült, nyugdíjas éveit a helyreállítással töltötte, és a vár idegenvezetője lett 1959. december 19-én bekövetkezett haláláig. A szerelemig szeretett várban hunyt el.
Bobory Zoltán költő, előadóművész, irodalmár csupán néhány házzal lakik a vár mellett, az ő társaságában jártuk be a pincét. Sok történetet ismer a szovjetekről, akik feltörték a környékbeli pincéket és fosztogattak, erőszakoltak. Szerinte az Öreghegyen szinte minden háznál ástak pincét, ezért inkább a távolabbról, a belvárosból menekülők kérhettek maguknak helyet a várban. Jó szívvel emlékszik vissza a Bory-hagyaték ápolójára, gondozójára, Ágoston Bélára. Aki hírneves doktor létére meszes ruhában hordta a malteros vödröt és kimerülésig dolgozott a vár szépítésén, helyreállításán – lényegében egészen hirtelen bekövetkezett haláláig. Aztán Schwalm Lászlóról, Bory-mester tanítványáról beszélt, miután a pincejárat legnagyobb, középső helyiségében leültünk a nehéz faasztal mellé.
– Fantasztikus érzés volt nekem, hogy amikor megkérdeztem tőle, milyen tiszteletdíjért készítené el Bory Jenő szobrát, megláttam az arcán a felháborodást. Mit gondolok én, hogy kérhetne ő pénzt egy ilyen munkáért, mesterének megörökítéséért? Szerintem a legszebb szobra lett a városnak. Nagyon szép emlék nekem az a kiállítás is, amit a Szent István Művelődési Házban Bory Jenő kisplasztikáiból rendezhettem, szerintem nagyon kevés olyan értékes tárlatot látott a koronázó város, mint amilyennek az számított.
Bobory Zoltán elmondta, hogy nem csupán a Bory-vár alatti világ rejtélyes, az egész Öreghegy tele van feltáratlan pincékkel, akár rendszert, járatokat alkotva a hegy mélyén: a saját háza melletti csak az egyik ezek közül. Erről mindenfelé szellőzők nyoma árulkodik. Ő korábban egyszer már megpróbálta egy tanulmány szintjén feltárni ezeket, de nem talált támogatást ebbéli törekvése mellé, így aztán felhagyott a munkával. Ám ott, a vár pincéjének hűvös levegőjében megegyeztünk abban, hogy a FEOL olvasóinak kedvéért rövidesen összegyűjtjük mindazt a tudást, amit ma a rejtélyes öreghegyi pincékről ismerni lehet és érdemes.