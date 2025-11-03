Az OZORA Fesztiválon is bizonyíthatott – tovább halad az álmai felé az ifjú lemezlovas

Már tavaly is nagy örömmel nyilatkozott a Fejér Megyei Hírlapnak az Igar-Vámszőlőhegyen élő, jelenleg Székesfehérváron, a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban zenész szakon, azon belül is gitáron tanuló Kökény Sion. A tehetséges fiatal amellett, hogy gitáron és hegedűn is tanult játszani a DJ-zés iránt is nagy volt az érdeklődése, amely nem csoda, hiszen édesapja, Kökény István is nem egyszer felelt a bulik hangulatáért, így mondhatni Sion ebben nőtt fel. OZORA Fesztiválról, budapesti bulikról és a céljairól is beszélgettünk vele.

Az OZORA Fesztivál fellépői között idén is ott volt Kökény Sion

Forrás: Kökény Sion

Kitartó munkával halad a célja felé az ifjú lemezlovas

Rögtön a mélyvízbe dobták, mégis fennmaradt Sion, hiszen zenei pályafutása első igazán nagy fellépése nem kisebb helyen, mint az O.Z.O.R.A. Fesztiválon volt. Bár sokan megijednének egy ilyen lehetőségtől, az akkor 15 esztendős fiatal rutinos DJ-ket meghazudtoló módon szórakoztatta azt a többezer embert, aki együtt bulizott a jobbnál jobb számokra.

– Hihetetlen érzés volt, hogy ennyien buliztak a zenémre, ez pedig adott egy lökést abban, hogy érdemes ezzel foglalkozni és tovább csinálni azt az utat, amit elkezdtem. Rengeteget gyakoroltam és vártam arra, hogy hol szórakoztathatom legközelebb a közönséget. Aztán érkezett a felkérés, 2024. október 19-én meghívtak Budapestre, az Ace Ventura buliba az Arzenál klubba, amely az első fővárosi fellépésem volt. Nagyon izgultam, de végül pozitív élményekkel térhettem haza – mesélte élményeit Kökény Sion. Mint elmondta, ekkor még jobban beleszeretett a szakmába és eldöntötte, nem fogja abbahagyni.

A 16 esztendős DJ-nek a budapesti fellépése után ismét a gyakorlás volt a fő fókuszban, 2025 márciusában pedig ismét lehetőséget kapott arra, hogy a budapesti Arzenál klubban az egyik legnagyobb psytrance DJ, Astrix előtt léphessen fel.

– Ez is nagyszerűen sikerült buli volt, de aminek még jobban örültem, hogy a tavalyi év után ismét lehetőséget kaptam az O.Z.O.R.A. Fesztivál szervezőitől, hogy felléphessek. Július 25-én volt alkalmam arra, hogy szórakoztathassam a vendégeket, akik ismét kitettek magukért és sikerült ismét felejthetetlenné tenni az estét. Itt már hozzászoktam a közönséghez, de volt bennem egy kis izgalom, miután elindítottam az első zenét – emlékezett vissza az idei élményeire Sion.