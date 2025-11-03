21 perce
Az OZORA Fesztiválon is bizonyíthatott – tovább halad az álmai felé az ifjú lemezlovas
Céltudatosság, alázat, tehetség és kitartás. Talán ezzel a négy szóval jellemezhetnénk a legjobban Kökény Siont, a 16 esztendős igar-vámszőlőhegyi fiatalt, aki a legjobb lemezlovasok közé szeretne eljutni és már az OZORA Fesztiválon is bizonythatott. A tehetséges fiatallal az idei sikereiről beszélgettünk.
Már tavaly is nagy örömmel nyilatkozott a Fejér Megyei Hírlapnak az Igar-Vámszőlőhegyen élő, jelenleg Székesfehérváron, a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban zenész szakon, azon belül is gitáron tanuló Kökény Sion. A tehetséges fiatal amellett, hogy gitáron és hegedűn is tanult játszani a DJ-zés iránt is nagy volt az érdeklődése, amely nem csoda, hiszen édesapja, Kökény István is nem egyszer felelt a bulik hangulatáért, így mondhatni Sion ebben nőtt fel. OZORA Fesztiválról, budapesti bulikról és a céljairól is beszélgettünk vele.
Kitartó munkával halad a célja felé az ifjú lemezlovas
Rögtön a mélyvízbe dobták, mégis fennmaradt Sion, hiszen zenei pályafutása első igazán nagy fellépése nem kisebb helyen, mint az O.Z.O.R.A. Fesztiválon volt. Bár sokan megijednének egy ilyen lehetőségtől, az akkor 15 esztendős fiatal rutinos DJ-ket meghazudtoló módon szórakoztatta azt a többezer embert, aki együtt bulizott a jobbnál jobb számokra.
– Hihetetlen érzés volt, hogy ennyien buliztak a zenémre, ez pedig adott egy lökést abban, hogy érdemes ezzel foglalkozni és tovább csinálni azt az utat, amit elkezdtem. Rengeteget gyakoroltam és vártam arra, hogy hol szórakoztathatom legközelebb a közönséget. Aztán érkezett a felkérés, 2024. október 19-én meghívtak Budapestre, az Ace Ventura buliba az Arzenál klubba, amely az első fővárosi fellépésem volt. Nagyon izgultam, de végül pozitív élményekkel térhettem haza – mesélte élményeit Kökény Sion. Mint elmondta, ekkor még jobban beleszeretett a szakmába és eldöntötte, nem fogja abbahagyni.
A 16 esztendős DJ-nek a budapesti fellépése után ismét a gyakorlás volt a fő fókuszban, 2025 márciusában pedig ismét lehetőséget kapott arra, hogy a budapesti Arzenál klubban az egyik legnagyobb psytrance DJ, Astrix előtt léphessen fel.
– Ez is nagyszerűen sikerült buli volt, de aminek még jobban örültem, hogy a tavalyi év után ismét lehetőséget kaptam az O.Z.O.R.A. Fesztivál szervezőitől, hogy felléphessek. Július 25-én volt alkalmam arra, hogy szórakoztathassam a vendégeket, akik ismét kitettek magukért és sikerült ismét felejthetetlenné tenni az estét. Itt már hozzászoktam a közönséghez, de volt bennem egy kis izgalom, miután elindítottam az első zenét – emlékezett vissza az idei élményeire Sion.
Egyre többen ismerték meg a fellépések miatt
Ahhoz, hogy valaki a mai világban sikeres legyen elengedhetetlen az, hogy a közösségi médiában jelen legyen és promotálja saját magát. Siont egyre többen ismerték meg a fellépéseknek köszönhetően, így nem volt véletlen, hogy belevágott abba, hogy az interneten népszerűsítse a munkásságát.
– Készítettem egy Instagram és egy Facebook oldalt is, ahova elkezdtem feltenni a bulijaimról szóló videókat is, hogy növeljem az ismertségemet. Nagyon hálás vagyok az OZORA Fesztivál, az Avatar Events és a Vegrepentek csapatának, hiszen nekik köszönhetem a lehetőséget a fellépésekre – mondja Sion, majd hozzáteszi, legutóbb október 18-án zenélhetett az Arzenálban, ahol már többen kíváncsiak voltak rá és nagyobb volt a közönség, mint az első Arzenálos fellépésen. Kiemelte, folytatja a gyakorlást és készül arra, hogy a következő bulijain is a maximumot tudja nyújtani.
Minden az OZORA Fesztiválon kezdődött
A budapesti Arzenál klubban való fellépésében nagy segítségére volt Sionnak Zagorski Péter, az esemény egyik főszervezője is. A fiatal DJ mellett vele is beszélgettünk arról, hol ismerték meg Siont és miért gondolták azt, hogy érdemes lehetőséget biztosítani neki.
– Még az OZORA Fesztiválon ismertük meg a szüleit, majd hallottuk zenélni is a fesztiválon tavaly. Óriási meglepetés volt számunkra! Nagyon jó zenei ízléssel játszott, amit tökéletesen igazol, hogy több mint ezer ember táncolt a szettjére. Mindenképpen szeretnénk a jövőben is együttműködni vele. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiatal generációknak, hiszen az övék a jövő. Korábban mi is megkaptuk ezt, most rajtunk a sor. Büszkék vagyunk rá és remélem még sokat fogunk együtt dolgozni a jövőben is – válaszolta kérdéseinkre Zagorski Péter.