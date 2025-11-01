november 1., szombat

Kihúzták az Ötöslottó november 1-jei nyerőszámait!

Közel 800 millió forintért játszhattak szombat este a Szerencsejáték legnépszerűbb játékának résztvevői. Az Ötöslottó fődíját nyugodtan nevezhetjük álomnyereménynek: ezeket a nyerőszámokat húzták ki november 1-jén.

Feol.hu

​Ünnepnapkor sincs megállás. Mindenszentekkor is tovább pörgött Magyarország kedvenc szerencsejátéka. Az Ötöslottó sorsolást november 1-jén, a 44. játékhéten is a Duna TV élőben közvetítette. A tét nem volt kisebb, mint 793 millió forint. Sokan már gondolatban el is költötték az álomnyereményt, de hogy nyert-e valaki a valóságban is, azt rögtön mutatjuk.

Kihúzták az Ötöslottó november 1-jei nyerőszámait!
Brutális összeget nyerhetett a szerencsés játékos az Ötöslottón.
Fotó: MW/Illusztráció

Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten

Nyerőszámok: 11, 20, 29, 42, 55

Nyeremény

5 találatos: nincs telitalálat

4 találat:  21 db - 2 135 390 Ft
3 találat: 2521 db - 18.725 Ft
2 találat: 67076 - 2640 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

Jövő héten várható főnyeremény: 1 milliárd Forint

