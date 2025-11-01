Kihúzták az Ötöslottó november 1-jei nyerőszámait!

​Ünnepnapkor sincs megállás. Mindenszentekkor is tovább pörgött Magyarország kedvenc szerencsejátéka. Az Ötöslottó sorsolást november 1-jén, a 44. játékhéten is a Duna TV élőben közvetítette. A tét nem volt kisebb, mint 793 millió forint. Sokan már gondolatban el is költötték az álomnyereményt, de hogy nyert-e valaki a valóságban is, azt rögtön mutatjuk.

Brutális összeget nyerhetett a szerencsés játékos az Ötöslottón.

Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten

Nyerőszámok: 11, 20, 29, 42, 55

Nyeremény

5 találatos: nincs telitalálat

4 találat: 21 db - 2 135 390 Ft

3 találat: 2521 db - 18.725 Ft

2 találat: 67076 - 2640 Ft

Jövő héten várható főnyeremény: 1 milliárd Forint