Gyász

1 órája

Így néz ki a legendás Ifj. Ocskay Gábor sírhelye

2009. március 25-én hunyt el az Alba Volán legendája. Mindenszentek alkalmából meglátogattuk Ifj. Ocskay Gábor síremlékét.

Kelemen Kornél

Ifj. Ocskay Gábor 2009-ben hunyt el, azonban Székesfehérváron mai napig megtesznek mindent, hogy méltón őrizzék meg emlékét az utókornak. Többször is történelmet írt a magyar válogatottal és az Alba Volánnal. 

Ifj. Ocskay Gábor 2009-ben hunyt el
Fotó: Szabó Zsolt

Ifj. Ocskay Gábor mindig is a Volán játékosa marad

A magyar válogatott szerelését 187-szer ölthette magára. A szapporói csoda elérésében is óriási szerepe volt, hiszen Pat Cortina legénységének egyik legfontosabb játékosa volt. Óriási szerepet játszott Magyarország első A csoportos világbajnokságon való szereplésében. 

Kilencszer lett bajnok az Alba Volánnal, sokszoros pont- és gólkirály. A Fejér vármegyei klub 2007-ben belépett az osztrák bázisú jégkorongligába, Ifj. Ocskay Gábor is szintet lépett a klubbal, már első szezonjában remek teljesítményt nyújtott az EBEL-ben. 41 mérkőzésen 8 gól mellett kiosztott 21 gólpasszt is, ezeket a számokat a következő évben még fokozni tudta. A 2008-2009-es idényben 53 meccsen 19-szer köszönt be, emellett 24 asszisztot is kiosztott, óriási szerepet játszva abban, hogy a Volán már a második szezonjában elmozduljon az utolsó helyről. A klub 2009 óta nevében hordozza a mezszámát és Fehérvár AV19-ként viszi tovább az örökségét.

Így néz ki a legenda síremléke

Ifj. Ocskay Gábor sírhelyét rengetegen látogatták meg
Fotó: Szabó Zsolt

Mindenszentek alkalmából több híres Fejér vármegyei ember sírjához ellátogattunk. Ocskay Gábor emlékét egy kövekkel díszített rendezett sírhely őrzi. 

