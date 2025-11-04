november 4., kedd

Különös kihívás a településen

1 órája

Borotválatlan arcú emberek lephetik el Szabadbattyánt

Címkék#prosztata#prevenció#Movember

Egy fotó előtte, egy fotó utána, avagy különleges kihívás indult Szabadbattyánban. Hiszen ha november, akkor Movember, azaz egy hónap, amely a férfiakról és az ő egészségük megőrzéséről szól.

Déri Brenda

Movember névre keresztelték azt a kezdeményezést, mely során minden év novemberében felhívják a figyelmet a férfiakat érintő megbetegedésekre, különösen a prosztata- és hererákra, valamint a betegségek megelőzésére. De a mentális egészség megőrzése is a részét képzi. Az akció részeként ebben a hónapban sok férfi megnöveszti az arcszőrzetét. 

Movember
Borotválatlan arcok jelképezik a Movembert.
Forrás: Shutterstock

Movember kampány a megyében

Székesfehérváron most már jó ideje minden évben ingyenes férfiszűrőnapot tartanak prevenciós jelleggel. De évről évre egyre több szervezet, magánszemély és intézmény is fontosnak érzi, hogy népszerűsítse a Movembert. Így tett Kovács Péter, Szabadbattyán polgármestere is, aki nemrég egy felhívást tett közzé közösségi oldalán, melyben egyrészt rávilágít az egészségmegőrzésre, másrészt mozgásra buzdítja a férfiakat.

Mint írja, ő maga is igyekszik minél többet mozogni és sétálni ebben a hónapban, de ugyanerre biztatja a településen élő férfitársait is, valamint arra, hogy a kezdeményezés részeként bátran növesszenek szakállat és bajszot, a "legdrasztikusabb" változást elérőt pedig megjutalmazza egy férfi egészségfelmérő szűréssel. Annak, aki belevágna a kihívásba, nincs más dolga, mint két képet készíteni: egyet a kezdő állapotról és egyet a legvégsőről.

Movember jelentése

A Movember fogalom egyébként egy szóösszerántást rejt magában, mely az angol nyelvből eredeztető. A "mo" szócska a moustache, azaz bajusz szóból ered, míg a "vember" a november hátsó szótagja. 
 

 

