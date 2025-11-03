Ilyen állapotban található a tavaly elhunyt legendás színész, Mihályi Győző sírja

Mihályi Győző a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1976–1979 között a kaposvári Csiky Gergely Színházban volt színész. 1979–1980 között a kecskeméti Katona József Színház tagja volt. 1980–1988 között a Miskolci Nemzeti Színház, 1988–1989 között pedig a Radnóti Miklós Színházban játszott. Országos ismertséget a Szomszédok című sorozatban szerzett, ahol Lovas Viktor, ügyvédet alakította. Valamint szerepelt a Szabó István által rendezett Rokonok című filmben is. 2013-ban rendszeres szereplője volt a Vörösmarty Színház által, a Székesfehérvári Királyi Napok keretein belül szervezett Koronázási szertartásjátéknak, melyben szertartásmester, koronázó érsek, illetve krónikás szerepét játszotta el. 2024.augusztus 26-án, egy héttel a 70. születésnapja után hunyt el.

Mihályi Győző haláláig aktívan játszott színdarabokban, és televíziós sorozatokban.

Fotó: Archívum

Ilyen állapotban található Mihályi Győző sírja

A színművész búcsúztatására szeptember 24-én került sor Budapesten, a Farkasréti temetőben. A temetésen megjelent többek közt Sasvári Sándor, Hegedűs D. Géza, Nyertes Zsuzsa, Hirtling István, Fehér Anna, Papadimitru Athina, Trokán Péter és lányai, Trokán Nóra és Anna, valamint a Szegedi Nemzeti Színház társulata is. A ceremónián ott volt Mihályi Győző volt felesége a két közös gyermekükkel, illetve a második felesége is, összetörten. Másfél évvel a színész utolsó földi útja után még mindíg rengeteg virág, és számos mécses borítja. Mihályi Győző 70 évet élt, Nyugodjék békében.