november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

51 perce

Ilyen állapotban található a tavaly elhunyt legendás színész, Mihályi Győző sírja

Címkék#színművész#gyász#sírhely#Mihályi Győző

2024. augusztus 26-án hunyt el a Vörösmarty Színház társulatával a székesfehérvári Koronázási Játékokban szereplő, Jászai Mari-díjas színművész. Mihályi Győző egy héttel 70. születésnapja után hunyt el. Nemrégiben ellátogattunk sírhelyéhez.

Szabó Zsolt

Mihályi Győző a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1976–1979 között a kaposvári Csiky Gergely Színházban volt színész. 1979–1980 között a kecskeméti Katona József Színház tagja volt. 1980–1988 között a Miskolci Nemzeti Színház, 1988–1989 között pedig a Radnóti Miklós Színházban játszott. Országos ismertséget a Szomszédok című sorozatban szerzett, ahol Lovas Viktor, ügyvédet alakította. Valamint szerepelt a Szabó István által rendezett Rokonok című filmben is. 2013-ban rendszeres szereplője volt a Vörösmarty Színház által, a Székesfehérvári Királyi Napok keretein belül szervezett Koronázási szertartásjátéknak, melyben szertartásmester, koronázó érsek, illetve krónikás szerepét játszotta el. 2024.augusztus 26-án, egy héttel a 70. születésnapja után hunyt el.

Mihályi Győző
Mihályi Győző haláláig aktívan játszott színdarabokban, és televíziós sorozatokban.
Fotó: Archívum

Ilyen állapotban található Mihályi Győző sírja

A színművész búcsúztatására szeptember 24-én került sor Budapesten, a Farkasréti temetőben. A temetésen megjelent többek közt Sasvári Sándor, Hegedűs D. Géza, Nyertes Zsuzsa, Hirtling István, Fehér Anna, Papadimitru Athina, Trokán Péter és lányai, Trokán Nóra és Anna, valamint a Szegedi Nemzeti Színház társulata is. A ceremónián ott volt Mihályi Győző volt felesége a két közös gyermekükkel, illetve a második felesége is, összetörten. Másfél évvel a színész utolsó földi útja után még mindíg rengeteg virág, és számos mécses borítja. Mihályi Győző 70 évet élt, Nyugodjék békében.

Rengeteg mécses és virág borítja Mihályi Győző sírját.
Fotó: Kricskovics Antal

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu