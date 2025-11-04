Mi lett a régi móri lovardából? – A fiatalok imádni fogják! (galéria)

Két éve jelentették be az alapkőletétel idején, hogy a régi lovarda a Fiatalok Háza lesz a jövőben. A jövő elérkezett, de hogyan, mennyi munkával és milyen utakon sikerült odáig eljutni, hogy elindulhasson a klub?

Fiatalok Háza, benne Why Not Club és egy kávézó

Fotó: PJD

A Why Not Club úgy jött létre, hogy kezdetben mi, vagyis én és a társam Kalmár Ferenc csak egy kávézót akartuk elindítani, és néztünk is a szemben lévő új épületben egy helyet, ami nagyon szép volt, de valahogy mégsem találtunk egymásra. Akkor megkérdeztük, hogy milyen lehetőségeket rejt a másik épület, és kiderült, hogy az is bérelhető. Amikor kiírták a pályázatot, mi elindultunk és közben kiderült, hogy egy EU-s forrás okán a Luzsénszky-kastély lovarda épülete az maga a Fiatalok Háza. Így jött az ötlet, hogy ha már megcsináljuk a kávézót, akkor lehetne egy fiatalok klubja is. Ezért aztán a hosszú épület két végében megkezdődtek a munkálatok, majd nyolc hónappal később, szeptember végén, szinte egyszerre megnyitott a Why Not Club és az Én Idő Kávézó.

Mitől lesz egy ilyen szép tágas és jól felszerelt tér a lovarda? Milyen vonzerővel bír a klub, és milyen lehetőségeket nyújt a Why Not a helyi fiatalok számára?

A lovardában kialakítottuk a fiatalok klubját, ahova elsősorban a fiatalokat várjuk, bár valójában minden korosztály szívesen látunk. Azért hoztuk létre a klubot, hogy ne az utcán lézengjenek a helyi fiatalok, hanem legyen egy tér, ahová be tudnak menni, és ne kelljen Fehérvárra menniük, ha szórakozni vágynak. Az is nagy előnye a móri klubnak, hogy a szülők akár a 14-15 éves gyereküket is el tudják engedni hozzánk, mert itt biztonságban vannak, itt kulturált helyen szórakozhatnak és a szülőknek így nem kell azon aggódni, hogy melyik padon ülnek a tinédzserek valahol a sötétben, hidegben. Itt van csocsóasztal, léghoki, digitális flipper és a napokban érkezik egy sörpong asztal is. A fiatalok itt rendszeresen találkozhatnak egymással, hiszen a hely lényege valójában a közösségépítés.

Emellett természetesen lesznek szervezett rendezvények is, ilyen például a nemrégiben tartott Halloween buli is, aminek apropójából feldíszítettük az egész teret, de lesznek kvízestek is, vagyis minden generációnak szeretnénk élményeket és kikapcsolódási lehetőségeket biztostani.