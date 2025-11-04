1 órája
Mi lett a régi móri lovardából? – A fiatalok imádni fogják! (galéria)
A móri piac alapkőletételekor bejelentették, hogy a Luzsénszky-kastély lovadra épülete is új funkciót kap. Az akkori ígéret, a Fiatalok Háza mára valósággá vált, ugyanis az épület egyik végében megnyílt a Why Not Club, a másikban egy különleges kávézó. A lovarda kapcsán Kalmár-Török Virággal beszélgettünk.
Két éve jelentették be az alapkőletétel idején, hogy a régi lovarda a Fiatalok Háza lesz a jövőben. A jövő elérkezett, de hogyan, mennyi munkával és milyen utakon sikerült odáig eljutni, hogy elindulhasson a klub?
A Why Not Club úgy jött létre, hogy kezdetben mi, vagyis én és a társam Kalmár Ferenc csak egy kávézót akartuk elindítani, és néztünk is a szemben lévő új épületben egy helyet, ami nagyon szép volt, de valahogy mégsem találtunk egymásra. Akkor megkérdeztük, hogy milyen lehetőségeket rejt a másik épület, és kiderült, hogy az is bérelhető. Amikor kiírták a pályázatot, mi elindultunk és közben kiderült, hogy egy EU-s forrás okán a Luzsénszky-kastély lovarda épülete az maga a Fiatalok Háza. Így jött az ötlet, hogy ha már megcsináljuk a kávézót, akkor lehetne egy fiatalok klubja is. Ezért aztán a hosszú épület két végében megkezdődtek a munkálatok, majd nyolc hónappal később, szeptember végén, szinte egyszerre megnyitott a Why Not Club és az Én Idő Kávézó.
Mitől lesz egy ilyen szép tágas és jól felszerelt tér a lovarda? Milyen vonzerővel bír a klub, és milyen lehetőségeket nyújt a Why Not a helyi fiatalok számára?
A lovardában kialakítottuk a fiatalok klubját, ahova elsősorban a fiatalokat várjuk, bár valójában minden korosztály szívesen látunk. Azért hoztuk létre a klubot, hogy ne az utcán lézengjenek a helyi fiatalok, hanem legyen egy tér, ahová be tudnak menni, és ne kelljen Fehérvárra menniük, ha szórakozni vágynak. Az is nagy előnye a móri klubnak, hogy a szülők akár a 14-15 éves gyereküket is el tudják engedni hozzánk, mert itt biztonságban vannak, itt kulturált helyen szórakozhatnak és a szülőknek így nem kell azon aggódni, hogy melyik padon ülnek a tinédzserek valahol a sötétben, hidegben. Itt van csocsóasztal, léghoki, digitális flipper és a napokban érkezik egy sörpong asztal is. A fiatalok itt rendszeresen találkozhatnak egymással, hiszen a hely lényege valójában a közösségépítés.
Emellett természetesen lesznek szervezett rendezvények is, ilyen például a nemrégiben tartott Halloween buli is, aminek apropójából feldíszítettük az egész teret, de lesznek kvízestek is, vagyis minden generációnak szeretnénk élményeket és kikapcsolódási lehetőségeket biztostani.
Fiatalok Háza, benne Why Not Club és egy kávézóFotók: A klub
Hogyan kapcsolódik ehhez a kávézó, a meghitt, elegáns terével, különleges hangulatával?
A kávézó egészen más, hiszen az adott. Ide bárki bejöhet, ihat egy jó minőségű kávét, ehet egy jó süteményt, de ez a fiataloknak nem feltétlenül elég. Nagyon nehéz őket megmozdítani, de mi sokat dolgozunk azért, hogy jöjjenek, hogy érezzék azt, hogy ők a klubnak nem csak vendégei, hanem részesei is. Éppen ezért kérjük is őket arra, hogy bármilyen jobbító szándékú ötletük van, azt osszák meg velünk, legyen az egy tematikus buli, vagy éppen egy póker est. A két hely különböző, de rugalmasan kezeljük a dolgokat, így a klubban éppúgy lehetnek ilyen alkalmak, mint a kávézóban. Ötletládával is készülünk, hogy ha mondani nem is akarja valaki, de van ötlete és szívesen megosztaná velünk, akkor elég lesz csak bedobni egy cetlit a ládába. Mi figyelni fogunk ezekre a jelzésekre, és bízunk abban, hogy ha valakinek az ötletét megvalósítjuk, akkor az az illető még inkább a magáénak érzi a helyet. Így talán azt is elérhetjük, hogy legalább néha ne a telefont nyomkodják.
Mekkora a befogadóképessége a klubnak, hányan tudnak itt beszélgetni, játszani, szórakozni?
A klub befogadóképessége attól is függ, hogy milyen a rendezvény. Ha le kell hozzá ültetni a vendégeket, akkor úgy 50 fő számára tudunk helyet biztosítani. Ha viszont buli van, akkor a székek és asztalok mozdíthatóak, így tudunk lényegesen nagyobb teret biztosítani a táncnak a kiépített színpad előtt, ahol akár százan is bulizhatnak. És ha már színpad. A terveink között szerepel, hogy lehetőséget nyújtunk feltörekvő zenekaroknak, esetleg DJ-knek a bemutatkozásra, sőt, szeretnénk létrehozni egy DJ versenyt is, ahová az ország egész területéről várnánk a jelentkezőket, mert állítólag a fiatalok nagyon kedvelik őket.
Az énidő egy minőségi önmagunkra fordított idő
Az "énidő" olyan minőségi idő, amelyet valaki kizárólag önmagára fordít feltöltődés, regenerálódás, önfejlesztés vagy pihenés céljából. Ez egy olyan privát idő, amikor az ember azt csinálhat, amit szeret, és figyelmen kívül hagyhatja a külső elvárásokat és a naponta felmerülő feladatokat. Az énidő nem luxus, hanem alapvető szükséglet a stressz csökkentéséhez, a koncentráció javításához és az érzelmi egyensúly fenntartásához.
Eltelt egy hónap a nyitás óta. Ez még nem olyan sok idő, de mi a tapasztalat, milyen a fogadtatása a klubnak?
Aki bejön, és megnézi a helyet, annak nagyon tetszik, így elmondható, hogy 100 százalékosan pozitív a visszajelzés, de egyelőre még sokkal többen jönnek ide a kávézóba mint a klubba, ezért fordítunk nagyobb hangsúlyt a közösségi média felületen is a klubnak, a kávézó helyett. Szeretnénk minél szélesebb kört elérni, és ennek részeként ki is bérelhető a klub. Még csak most indultunk, de már volt itt egy 8 éves kisfiú születésnapja, és novemberben, valamint decemberben is van már három magánrendezvény a klubban, emellett csapatépítőknek, céges rendezvényeknek, ünnepi, akár karácsonyi rendezvényeknek is tudunk teret biztosítani, és persze nem csak teret, hiszen a kávék mellett vannak koktélok, kézműves sörök, üdítők, pizza, lepény, vagyis minden. amire egy rendezvény során szükség, igény lehet.
A valaha volt lovarda épület két végében működik a kávézó és a klub. Miért nincs egymás mellett, úgymond egyben a kettő, ha valamennyire mégis csak összetartoznak?
Két külön stílusról van szó és két teljesen külön dologról. Amíg a klubban nyugodtan szórakozhatnak a fiatalok, akár hangos zenét hallgatva is, addig itt nyugodtan leülhet bárki egy kávéra a párjával, családjával, barátaival, kihasználva az énidőt. A kávézóban kell, hogy megpihenhessen a vendég. Itt nagyon odafigyelünk erre és a kávé minőségére is, és ebben kiváló szakemberek segítenek, akik megtanítják itt a lányoknak, hogy minek milyennek kell lennie. Fontos hogy a minőség és az elkészítés módja is első osztályú legyen, hogy milyen pörkölésű legyen az alapanyag, hogy hogyan nézzen ki a késztermék. Így például sokat gyakorolnak a pultban dolgozók, hogy a tejhab ne burjánzó legyen, hanem valódi tejkrém, és ismerkednek a latte art-tal is. De legalább ilyen nagy gonddal figyelünk az őrlés finomságára vagy a koktélok összetételére, megjelenésére is, mert itt a lényeg a minőség. Nálunk megtanulják a pultosok, hogy milyen shaker-be teszik, és hogyan teszik bele az alapanyagokat, és hogy hogyan díszíteni azt az italt, poharat. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen a végtermék, hiszen nem mindegy, hogy mit ad ki az ember a kezéből, mert ha odafigyelünk a részletekre, akkor a vevő is érzi, hogy itt tényleg eltöltheti az énidejét.
Régen egy reklámban is vita volt, hogy melyik a jó kávé, az olcsó, vagy a finom? Mennyire keresik a kávéfogyasztók a minőséget, és hogyan jelentkezik a minőség az árakban? Meg tudják fizetni a fiatalok is?
Meglepően sokan megkérdezik, hogy milyen fajta és milyen pörkölésű alapanyagból készül a kávé, és ennek kapcsán az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége odafigyel arra, hogy milyen kávét fogyaszt, és hogy igenis fontos nekik a minőség.
Az árainkat is úgy alakítottuk ki, hogy akár a fiatalok is meg tudják fizetni, és azokra is gondoltunk, akik nem vezető beosztásban dolgoznak, hanem akár a gyárban végzik a feladatukat egész nap. Ők legalább annyira megérdemelnek egy kis énidőt, mint bárki más. A múltkor egy szobafestő volt itt a családjával, és senki sem nézte ki őt a foltos ruhája miatt. Nekik is jár az, hogy foglalkozzanak velük, hogy megálljanak egy pillanatra. De ez igaz a gyermeksereggel érkező anyukákra is. Minden asztalunkon van egy-egy lendkerekes sárga autó, és senki sem szólt a kicsikre, hogy ne autózzanak a földön. Az anyukák várták a kapucsínót, a gyerekek pedig felfedezték az egész teret. Nálunk itt mindenki egyenlő és mindenkire odafigyelünk.