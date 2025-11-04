Megjelent a Közel a Kaland

Kiadvány1 órájaMegjelent a Közel a KalandCímkék#kirándulás ősszel#kirándulás gyerekkel#kirándulás Facebook megosztásTwitter megosztásElküldöm emailben Feol.hu Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket! Feliratkozom a hírlevélreRovatunkból ajánljuk További hírek a témában Véradás: helyszínek, időpontok2025.11.02. 14:00Adjon vért, adjon esélyt!Keresztrejtvény és sudoku2025.11.02. 13:00Fejtsd meg a hét kedvenceit!Mindenszentek és halottak napján2025.11.01. 09:17Megemlékezés a felsővárosi nyugdíjas klubbanBővült a lista2025.10.30. 18:02Újabb óvoda lett Madárbarát a megyében