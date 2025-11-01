Mécsesek ezrei ragyogtak Fehérváron: Ökumenikus megemlékezés az elhunytak emlékére (galéria)

A Béla úti temető ravatalozójánál tartott ökumenikus megemlékezés a lélekharang megszólalásával kezdődött, majd a különböző felekezetek lelkipásztorai — Zemlényi János katolikus munkatárs, Brunner Vilmos református, Czető Bálint evangélikus és Merényi Zoltán baptista lelkész — imádságban emlékeztek az elhunytakra. A meghitt hangulatot a Vox Mirabilis Kamarakórus éneke tette teljessé.

A megemlékezés fényei! Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Közös megemlékezés, méltósággal szeretetben!

Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott a Városgondnokság dolgozóinak a temetők gondos rendben tartásáért, amely méltó környezetet biztosít az elcsendesedéshez és emlékezéshez. Beszédében kiemelte: Mindenszentek napja lehetőséget ad arra is, hogy a távol nyugvó szeretteinkről is megemlékezzünk, akár egy gyertya vagy mécses fényével.

Fotó: NAGY NORBERT

A polgármester arra biztatta a jelenlévőket, hogy a síroknál ne csak emlékezzenek, hanem meséljenek is gyermekeiknek azokról, akik már nincsenek velünk, így a személyes történetek révén tovább élhetnek az emlékek. Székesfehérvár idén is csatlakozott az Országos Mindenszentek Napi Mécsesgyújtáshoz, amelyet a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete szervezett több város részvételével.

(Galéria a képre kattintva!)