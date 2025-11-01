november 1., szombat

Marianna névnap

12°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezzünk!

1 órája

Mécsesek ezrei ragyogtak Fehérváron: Ökumenikus megemlékezés az elhunytak emlékére (galéria)

Címkék#lélekharang#béla úti#emlék#temető#mécses

Az eseményen a város polgárai, az egyházak képviselői és a városvezetés közösen hajtott fejet azok előtt, akik már nincsenek közöttünk. Fehérváron idén is ökumenikus megemlékezéssel tisztelegtek Mindenszentek napján az elhunytak emléke előtt.

Bokányi Zsolt
Mécsesek ezrei ragyogtak Fehérváron: Ökumenikus megemlékezés az elhunytak emlékére (galéria)

Fotó: NAGY NORBERT

A Béla úti temető ravatalozójánál tartott ökumenikus megemlékezés a lélekharang megszólalásával kezdődött, majd a különböző felekezetek lelkipásztorai — Zemlényi János katolikus munkatárs, Brunner Vilmos református, Czető Bálint evangélikus és Merényi Zoltán baptista lelkész — imádságban emlékeztek az elhunytakra. A meghitt hangulatot a Vox Mirabilis Kamarakórus éneke tette teljessé.

megemlékezés
A megemlékezés fényei! Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Közös megemlékezés, méltósággal szeretetben! 

Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott a Városgondnokság dolgozóinak a temetők gondos rendben tartásáért, amely méltó környezetet biztosít az elcsendesedéshez és emlékezéshez. Beszédében kiemelte: Mindenszentek napja lehetőséget ad arra is, hogy a távol nyugvó szeretteinkről is megemlékezzünk, akár egy gyertya vagy mécses fényével.

Fotó: NAGY NORBERT

A polgármester arra biztatta a jelenlévőket, hogy a síroknál ne csak emlékezzenek, hanem meséljenek is gyermekeiknek azokról, akik már nincsenek velünk, így a személyes történetek révén tovább élhetnek az emlékek. Székesfehérvár idén is csatlakozott az Országos Mindenszentek Napi Mécsesgyújtáshoz, amelyet a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete szervezett több város részvételével.

(Galéria a képre kattintva!)

Közös megemlékezés a Béla úti temetőben

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu