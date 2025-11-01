1 órája
Megemlékezés a felsővárosi nyugdíjas klubban
A székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban hosszú évek óta jól működő „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjas Klub október 30-án tartotta megemlékezését Mindenszentek és a halottak napja alkalmából.
Forrás: Katona Mária
Bognár Mária klubvezető köszöntötte Nyárai Horváth István felsővárosi katolikus plébánost, aki a Mindenszentekről, az örök életről tartott előadást.
Csató József szerkesztő-újságíró publicisztikai írását olvasta fel. Farkasné Bőbe énekelt, Lencsés Julianna pedig József Attika verset mondott.
A tagság egyperces néma felállással emlékezett a klub elhunyt tagjaira, a hozzátartozókra és a barátokra.
Fotók: Katona Mária
Az égi ösvényekre távozottak emlékére Bognár Mária klubvezető és Rakk Éva helyettes klubvezető egy nagy csokor fehér krizantént adott át a plébános úrnak, amelyet a felsővárosi katolikus templomban helyeztek.
Csató József