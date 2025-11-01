november 1., szombat

Marianna névnap

Mindenszentek és halottak napján

1 órája

Megemlékezés a felsővárosi nyugdíjas klubban

A székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban hosszú évek óta jól működő „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjas Klub október 30-án tartotta megemlékezését Mindenszentek és a halottak napja alkalmából.

Feol.hu
Megemlékezés a felsővárosi nyugdíjas klubban

Forrás: Katona Mária

Bognár Mária klubvezető köszöntötte Nyárai Horváth István felsővárosi katolikus plébánost, aki a Mindenszentekről, az örök életről tartott előadást.

Forrás: Katona Mária

Csató József szerkesztő-újságíró publicisztikai írását olvasta fel. Farkasné Bőbe énekelt, Lencsés Julianna pedig József Attika verset mondott.

A tagság egyperces néma felállással emlékezett a klub elhunyt tagjaira, a hozzátartozókra és a barátokra.

Megemlékezés a felsővárosi nyugdíjas klubban

Fotók: Katona Mária

Az égi ösvényekre távozottak emlékére Bognár Mária klubvezető és Rakk Éva helyettes klubvezető egy nagy csokor fehér krizantént adott át a plébános úrnak, amelyet a felsővárosi katolikus templomban helyeztek.

Csató József

