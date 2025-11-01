2 órája
Jelentős változások a kelenföldi vasúti vonalakon
Budapest–Kelenföld és környéke vasúti közlekedésében komoly menetrendi módosításokra kell számítani a következő hetekben. A MÁV tájékoztatása szerint a győri, a székesfehérvári–balatoni és a dunaújvárosi–pusztaszabolcsi vonalakon bizonyos járatok helyett pótlóbuszok közlekednek, és egyes vonatok rövidebb útvonalon indulnak.
A változások hátterében a felsővezeték-karbantartás áll, amely október 30. és december 13. között éjszakánként zajlik 23 óra és 3:30 között (november első hétvégéjét kivéve). A módosítások érintik a késő esti és kora hajnali S10-es elővárosi járatokat, amelyek csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A pótlóbuszok a Déli pályaudvar, Kelenföld és Etele tér között szállítják az utasokat, a járatok az elővárosi vonatokhoz csatlakozva, kisebb eltérésekkel közlekednek − derül ki az infostart.hu tájékoztatásából.
Nemcsak az elővárosi járatokat érinti a változás: a balatoni Intercity és a Münchenből érkező éjszakai Railjet menetrendjét is módosítják. A pontos menetrendet és az átszállási lehetőségeket a MÁV+ applikációban, valamint az online utazástervezőkben (EMMA, jegy.mav.hu) érdemes ellenőrizni, ahol naprakész információk találhatók a vágányzárak idején.
Az utasoknak javasolt előre megtervezniük útjukat, hogy a karbantartás ideje alatt se érje őket kellemetlen meglepetés, és a csatlakozások zökkenőmentesen biztosítottak legyenek.