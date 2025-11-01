Jelentős változások a kelenföldi vasúti vonalakon

A változások hátterében a felsővezeték-karbantartás áll, amely október 30. és december 13. között éjszakánként zajlik 23 óra és 3:30 között (november első hétvégéjét kivéve). A módosítások érintik a késő esti és kora hajnali S10-es elővárosi járatokat, amelyek csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A pótlóbuszok a Déli pályaudvar, Kelenföld és Etele tér között szállítják az utasokat, a járatok az elővárosi vonatokhoz csatlakozva, kisebb eltérésekkel közlekednek − derül ki az infostart.hu tájékoztatásából.

MÁV: Változik az éjszakai menetrend

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Nemcsak az elővárosi járatokat érinti a változás: a balatoni Intercity és a Münchenből érkező éjszakai Railjet menetrendjét is módosítják. A pontos menetrendet és az átszállási lehetőségeket a MÁV+ applikációban, valamint az online utazástervezőkben (EMMA, jegy.mav.hu) érdemes ellenőrizni, ahol naprakész információk találhatók a vágányzárak idején.

Az utasoknak javasolt előre megtervezniük útjukat, hogy a karbantartás ideje alatt se érje őket kellemetlen meglepetés, és a csatlakozások zökkenőmentesen biztosítottak legyenek.