1 órája

Új vasútvonal épülhet Fejérben, a tervek már megvannak

Címkék#m200#vasútvonal terv#út#lakossági fórum#gyorsforgalmi út

Egy új vasútvonal terve is szerepel az M200-as út építési tervei között. Az M200-as gyorsforgalmi út építése több települést is érint, többek közt Iszakszentgyörgyöt és Mohát is, ahol lakossági fórumokon ismertették az M200-as gyorsfogalmi út és a vasútvonal terveit. Egyik fejlesztést sem hagyták szó nélkül a helyiek.

Munkatársunktól
Forrás: VG

Mint ahogy azt korábban megírtuk, a leendő M200-as autóút megépítésének célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű és a 81-es főút forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódik. Az M200-as gyorsforgalmi út építése több Fejér vármegyei települést is érint, amelyeken lakossági fórumokon ismertették az elmúlt egy hónap során az építkezés részleteit. Legutóbb Iszakszentgyörgyön tartottak lakossági fórumot, ahol a többi településsel ellentétben, nem a terület-kisajátítási kérdés váltotta ki a legnagyobb visszhangot a helyiek részéről.

Újabb lakossági fórumot tartottak az M200-as gyorsforgalmi út kapcsán
A mohai lakossági fórumon bemutatott terveben a piros vonal az M200-as gyorsforgalmi út nyomvonalát jelzi, míg az alatta futó zöld-fehér vonal a V0 vasútvonalét
Forrás: FMH

Az M200-as gyorsforgalmi út nyomvonala

Az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz. Mindemellett a lakossági fórumokon bemutatásra került egy új vasútvonal terve is, amely a tervek szerint nagyjából párhuzamosan fut majd az M200-as gyorsforgalmi úttal, legalábbis Iszkaszentgyörgy és Moha térségében.

Lakossági fórumok Sárbogárdtól Moháig

  • Sárbogárd
  • Moha
  • Sárkeresztes 
  • és Szabadbattyán után a napokban lakossági fórumot tartottak Iszkaszentgyörgyön is, ahol a helyi építési szabályzat módosítása mint napirendi pont kapcsán került elő az M200-as gyorsforgalmi út és egy új vasútvonal építésének terve. A szabadbattyáni és mohai fórumhoz képest az iszkaszentgyörgyi fórumon más foglalkoztatta a jelenlévőket: a terület-kisajátítási kérdés helyett a zajvédő falak, a bányaelkerülő út és az új V0-s vasútvonal jelentették a fő témát. 

Iszkaszentgyörgyi fórum

Mint ahogy azt Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere elmondta, az eredeti tervek szerint a 81-es főutat négysávosították volna egy új út építése helyett. – Nekünk az a projekt nagyon szimpatikus volt, hiszen nap mint nap nehézségekkel találkozunk az Új Csóri úti körforgalomnál, van, hogy negyven perc, mire átjutunk, míg a 81-esen lassan már csak lépésben lehet haladni. Nekünk tehát érdekünk lett volna, hogy a 81-es négysávosítva legyen. Ehhez képest, öt-hat évvel ezelőtt egy új koncepció született, miszerint M200-as néven egy teljesen új utat építenek – mondta el a polgármester.

A tervek szerint az M200-as út Iszkaszentgyörgy és Moha között fut majd. 

Ami most Mohán és Iszkaszentgyörgyön többekben is megrökönyödést keltett, az az, hogy a minisztérium azt kérte a tervezőktől, hogy vegyék figyelembe a V0 vasútvonal elhelyezését. Emiatt Mohára rátolták az autóutat, Iszkaszentgyörgy határára meg ráhúztak egy vonalat, hogy ha majd egyszer megépül a V0 vasútvonal tartalék sínpályája, akkor az itt fut majd az iszkaszentgyörgyi szélső házak kertjében

– mondta el Gáll Attila, megjegyezve azt is, hogy az M200-as gyorsforgalmi út építése érint ugyan magántelkeket Iszkaszentgyörgyön is, de lakóházas ingatlanokat nem. A polgármestertől megtudtuk, a helyiek közül többen aggályukat fejezték ki a vasúttal kapcsolatban. – Az út kapcsán a lakók azt kérték, hogy lehetőség szerint hosszabb legyen a zajvédő fal annál, mint ami jelenleg a tervekben szerepel – mondta el a polgármester megkeresésünkre, hozzáfűzve, úgy tudja, hogy a lakók petíciót is indítottak a vasútvonal megépítése ellen.

A V0 vasútvonal

A V0 vasútvonal terve, amely mentesítené a főváros belső területeit az átmenő vasúti teherforgalomtól, több éves múltra tekint vissza. A Duol.hu például legutóbb 2022-ben írt arról, hogy döntöttek a V0 vasútvonal nyomvonaláról, ám a kivitelezés azóta sem kezdődött el. Annyi azonban biztos, hogy a lakossági fórumokon bemutatott M200-as gyorsforgalmi út építésének tervrajzán szerepel a V0-s vasútvonal nyomvonala.

