Új vasútvonal épülhet Fejérben, a tervek már megvannak

Mint ahogy azt korábban megírtuk, a leendő M200-as autóút megépítésének célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű és a 81-es főút forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódik. Az M200-as gyorsforgalmi út építése több Fejér vármegyei települést is érint, amelyeken lakossági fórumokon ismertették az elmúlt egy hónap során az építkezés részleteit. Legutóbb Iszakszentgyörgyön tartottak lakossági fórumot, ahol a többi településsel ellentétben, nem a terület-kisajátítási kérdés váltotta ki a legnagyobb visszhangot a helyiek részéről.

A mohai lakossági fórumon bemutatott terveben a piros vonal az M200-as gyorsforgalmi út nyomvonalát jelzi, míg az alatta futó zöld-fehér vonal a V0 vasútvonalét

Forrás: FMH

Az M200-as gyorsforgalmi út nyomvonala

Az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz. Mindemellett a lakossági fórumokon bemutatásra került egy új vasútvonal terve is, amely a tervek szerint nagyjából párhuzamosan fut majd az M200-as gyorsforgalmi úttal, legalábbis Iszkaszentgyörgy és Moha térségében.

Lakossági fórumok Sárbogárdtól Moháig

Sárbogárd,

Moha,

Sárkeresztes

és Szabadbattyán után a napokban lakossági fórumot tartottak Iszkaszentgyörgyön is, ahol a helyi építési szabályzat módosítása mint napirendi pont kapcsán került elő az M200-as gyorsforgalmi út és egy új vasútvonal építésének terve. A szabadbattyáni és mohai fórumhoz képest az iszkaszentgyörgyi fórumon más foglalkoztatta a jelenlévőket: a terület-kisajátítási kérdés helyett a zajvédő falak, a bányaelkerülő út és az új V0-s vasútvonal jelentették a fő témát.

Iszkaszentgyörgyi fórum

Mint ahogy azt Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere elmondta, az eredeti tervek szerint a 81-es főutat négysávosították volna egy új út építése helyett. – Nekünk az a projekt nagyon szimpatikus volt, hiszen nap mint nap nehézségekkel találkozunk az Új Csóri úti körforgalomnál, van, hogy negyven perc, mire átjutunk, míg a 81-esen lassan már csak lépésben lehet haladni. Nekünk tehát érdekünk lett volna, hogy a 81-es négysávosítva legyen. Ehhez képest, öt-hat évvel ezelőtt egy új koncepció született, miszerint M200-as néven egy teljesen új utat építenek – mondta el a polgármester.