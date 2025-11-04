52 perce
Figyelem, ma sem ússzuk meg: mutatjuk, mikor és hol kell készülni lezárásra! (térkép)
Rendkívüli közleményt adott ki az MKIF munkálatok miatt. Több órára ugyanis megbénulhat a forgalom Magyarország legforgalmasabb sztrádáján, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán. A korlatozások várhatóan november 15-ig lesznek érvényesek.
Az M7-es autópályához hasonlóan éjszakai munkavégzésbe kezd az autópálya-fenntartó. Az ideiglenes terelésekre az M1-es autópálya óbaroki térségében (44-es kilométer) kell számítani. A munkálatok már hétfőn megkezdődtek és várhatóan november 15-ig (szombat) folytatódnak. Az MKIF közlese szerint az éjszakai forgalomkorlátozás mellett a hídépítési munkálatok miatt lezárásokkal is számolni kell!
M1 autópálya, ütemterv
A kivitelezés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és sávlezárásokra kell számítani, de csak éjszaka, várhatóan 22:00 és 06:00 között. A forgalom a munkálatok alatt mindkét irányban biztosított lesz. A pályát csak éjszaka és csak rövid időre, maximum néhány percre zárjuk le.Fontos, hogy a munkavégzés ideje alatt a pálya mindkét irányba használható lesz, de időnként egyes sávokat zárnunk kell, és esetenként, rövid időre (5-10 perc), a forgalmat is meg kell állítani
– írják a Facebook-bejegyzésükben. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Térképen mutatjuk a mai aktuális éjszakai forgalmi-rendet:
Mindeközben fontos megjegyezni, hogy légvezeték-bontás miatt november 5-én 22:00-03:00 között az M1–es és M7-es autópálya csomópontjának térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők.
