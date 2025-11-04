november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az éj leple alatt

52 perce

Figyelem, ma sem ússzuk meg: mutatjuk, mikor és hol kell készülni lezárásra! (térkép)

Címkék#sztráda#m7#MKIF#sávelhúzás#hídépítés#terelés#M1 autópálya#baleset

Rendkívüli közleményt adott ki az MKIF munkálatok miatt. Több órára ugyanis megbénulhat a forgalom Magyarország legforgalmasabb sztrádáján, az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán. A korlatozások várhatóan november 15-ig lesznek érvényesek.

Feol.hu

Az M7-es autópályához hasonlóan éjszakai munkavégzésbe kezd az autópálya-fenntartó. Az ideiglenes terelésekre az M1-es autópálya óbaroki térségében (44-es kilométer) kell számítani. A munkálatok már hétfőn megkezdődtek és várhatóan november 15-ig (szombat) folytatódnak. Az MKIF közlese szerint az éjszakai forgalomkorlátozás mellett a hídépítési munkálatok miatt lezárásokkal is számolni kell!

Térképen mutatjuk, mikor és hol kell számítani forgalomkorlátozásra az M1 autópálya szakaszán. Érdemes most megnézni!
Érdemes tájékozódni a lezárásokról, az éjszakai munkavégzésekről.
Fotó: Magyar közút/Illusztráció

M1 autópálya, ütemterv

A kivitelezés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és sávlezárásokra kell számítani, de csak éjszaka, várhatóan 22:00 és 06:00 között. A forgalom a munkálatok alatt mindkét irányban biztosított lesz. A pályát csak éjszaka és csak rövid időre, maximum néhány percre zárjuk le.Fontos, hogy a munkavégzés ideje alatt a pálya mindkét irányba használható lesz, de időnként egyes sávokat zárnunk kell, és esetenként, rövid időre (5-10 perc), a forgalmat is meg kell állítani

– írják a Facebook-bejegyzésükben. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Térképen mutatjuk a mai aktuális éjszakai forgalmi-rendet: 

Térképen mutatjuk, mikor és hol kell számítani forgalomkorlátozásra az M1 autópálya szakaszán. Érdemes most megnézni!
Forgalomkorlátozások, sávlezárások az M1 autópálya óbaroki szakaszán. 
Fotó: MKIF

Mindeközben fontos megjegyezni, hogy légvezeték-bontás miatt november 5-én 22:00-03:00 között az M1–es és M7-es autópálya csomópontjának térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők.

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu