Lezuhant vadászgép a Balatonban, működő iránytűvel

Öt évvel ezelőtt, 2020 szeptemberében egy rendkívüli roncsot találtak meg a Balatonban, közel vármegyénkhez, Balatonakarattya térségében, körülbelül három és fél, négy méter mélységben az MH 2. Vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár és az MH 86. Szolnok Helikopterbázis katonái. Egy év múlva a Messerschmitt vadászrepülőgép maradványainak kiemelése rendben megtörtént és komoly sajtóvisszhangot kapott. Magó Károly zászlós, a Magyar Roncskutató Egyesület elnöke legutóbb akkor beszélt a FEOL-nak a műveletről, amikor részt vett a Seregélyesi Baptista Általános Iskola által Fülöp Attila fegyvergyűjtő és szakértő emlékére rendezett sikeres hadtörténelmi vetélkedőn.

Jobbra Magó Károly zászlós, amint kiállítást rendez be munkatársával a Seregélyesi Baptista Általános Iskolában

Forrás: FEOL-archív

Az egykor Győrben, licenc alapján előállított harci gép roncsa egyébként nem csak hadtörténeti, hanem ipartörténeti szempontból is felbecsülhetetlen érték. A kiemelés után a darabok Szolnokra kerültek, ott tisztították meg az elemeket annak érdekében, hogy kiállítható állapotba kerüljenek. A történeti-tudományos feldolgozást, a levéltári kutatást is folytatják, hiszen nagyon fontos, hogy össze tudják állítani a hazai repülőgépgyártásnak ezt az igen lényeges fejezetét. Egy magyar gyártmányú repülőgép maradványa ugyanis nagyon sok olyan információt nyújt, amely nem szerepel a fennmaradt dokumentációkban. A felszínre hozott leletek között hatalmas szenzációval bírt egy iránytű, amely a tó iszapjában töltött közel nyolcvan év után is tökéletesen mutatta az irányt.

Egy magyar gyártmányú Messerschmitt vadászgép kényszerleszállás után

Forrás: Hadtörténeti Intézet és Levéltár

Az amerikai légierő magyarországi célpontok ellen indított légitámadást 1944. július 2-án, amikor több mint 900 bombázó és vadászgép hatolt be hazánk légterébe, az volt az addigi legnagyobb bombázás. A Magyar Királyi Légierő tizennyolc vadászrepülőt tudott levegőbe emelni, a mieink a Luftwafféval együtt vették fel a harcot az amerikaiakkal. A három hősi halált halt magyar pilóta közül az egyik, a 21 éves Beregszászi Sándor volt. Az ő gépe kapott Balatonakarattyánál találatot, majd a vízbe csapódott.

A Balatonból kiemelt vadászgép légcsavarja

Forrás: honvedelem.hu

Magyarország területén körülbelül háromezer repülőgép zuhant le a második világháború idején, ezek jelentős része még mindig földben, vagy vízben nyugszik. Sok gép Fejér vármegyében csapódott a talajnak, vagy éppen börgöndi kötődése volt. A roncskutatás legfontosabb célja a tárgyak megmentése, hiszen nagyon sok katonai légijármű nem csak haditechnikai, hanem hadtörténeti emlék is. Az eltűnt pilóták földi maradványainak felkutatása pedig kötelességünk.