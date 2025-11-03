2 órája
Lezuhant vadászgép a Balatonban, működő iránytűvel
Magó Károly zászlós, a Magyar Roncskutató Egyesület elnöke november 5-én, szerdán látogatja meg Fejér Vármegye Levéltárát Székesfehérváron, a Szent István téren, ahol részben az Albatrosz Repülő Egyesület meghívására 17 órától tart előadást a Balatonakarattya térségében kiemelt második világháborús Messerschmitt 109-es repülőgép kiemeléséről. A rendkívüli beszámolóra a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés díjtalan.
Öt évvel ezelőtt, 2020 szeptemberében egy rendkívüli roncsot találtak meg a Balatonban, közel vármegyénkhez, Balatonakarattya térségében, körülbelül három és fél, négy méter mélységben az MH 2. Vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár és az MH 86. Szolnok Helikopterbázis katonái. Egy év múlva a Messerschmitt vadászrepülőgép maradványainak kiemelése rendben megtörtént és komoly sajtóvisszhangot kapott. Magó Károly zászlós, a Magyar Roncskutató Egyesület elnöke legutóbb akkor beszélt a FEOL-nak a műveletről, amikor részt vett a Seregélyesi Baptista Általános Iskola által Fülöp Attila fegyvergyűjtő és szakértő emlékére rendezett sikeres hadtörténelmi vetélkedőn.
Az egykor Győrben, licenc alapján előállított harci gép roncsa egyébként nem csak hadtörténeti, hanem ipartörténeti szempontból is felbecsülhetetlen érték. A kiemelés után a darabok Szolnokra kerültek, ott tisztították meg az elemeket annak érdekében, hogy kiállítható állapotba kerüljenek. A történeti-tudományos feldolgozást, a levéltári kutatást is folytatják, hiszen nagyon fontos, hogy össze tudják állítani a hazai repülőgépgyártásnak ezt az igen lényeges fejezetét. Egy magyar gyártmányú repülőgép maradványa ugyanis nagyon sok olyan információt nyújt, amely nem szerepel a fennmaradt dokumentációkban. A felszínre hozott leletek között hatalmas szenzációval bírt egy iránytű, amely a tó iszapjában töltött közel nyolcvan év után is tökéletesen mutatta az irányt.
Az amerikai légierő magyarországi célpontok ellen indított légitámadást 1944. július 2-án, amikor több mint 900 bombázó és vadászgép hatolt be hazánk légterébe, az volt az addigi legnagyobb bombázás. A Magyar Királyi Légierő tizennyolc vadászrepülőt tudott levegőbe emelni, a mieink a Luftwafféval együtt vették fel a harcot az amerikaiakkal. A három hősi halált halt magyar pilóta közül az egyik, a 21 éves Beregszászi Sándor volt. Az ő gépe kapott Balatonakarattyánál találatot, majd a vízbe csapódott.
Magyarország területén körülbelül háromezer repülőgép zuhant le a második világháború idején, ezek jelentős része még mindig földben, vagy vízben nyugszik. Sok gép Fejér vármegyében csapódott a talajnak, vagy éppen börgöndi kötődése volt. A roncskutatás legfontosabb célja a tárgyak megmentése, hiszen nagyon sok katonai légijármű nem csak haditechnikai, hanem hadtörténeti emlék is. Az eltűnt pilóták földi maradványainak felkutatása pedig kötelességünk.