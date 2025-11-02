november 2., vasárnap

Olvasóink szerint itt készülnek Fejér vármegye legjobb pizzái – Íme a top 10 hely!

A Feol Facebook-oldalán feltett kérdésünkre több száz válasz érkezett, mi pedig most összegyűjtöttük, hová érdemes ellátogatni, ha igazán jó pizzára vágyunk. Olvasóink segítettek megtalálni a "legjobb pizzériák Fejérben" listáját!

Feol.hu

Több mint 400 hozzászólás érkezett a Feol Facebook-oldalán feltett kérdésünkre: „Szerinted hol készítik a legjobb pizzát Fejérben?”

legjobb pizzériák fejérben
Olvasóink szerint ezek a legjobb pizzériák Fejérben
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A kommentáradatból kiderült, hogy a pizzakedvelőknek nemcsak határozott véleményük, hanem kedvenc helyük is van – sokan pedig saját konyhájukra esküdtek. Mi most összegyűjtöttük azt a tíz pizzériát, amelyet a legtöbben említettek a hozzászólások között.

Ezek a legjobb pizzériák Fejérben a Feol olvasói szerint

1. Arany24 Pizzéria és Bisztró – ahol minden falatban ott a történet

A toplista abszolút győztese az úrhidai Arany24 Pizzéria és Bisztró lett, ahol a vendég valóban otthon érezheti magát. Olvasóink szerint nemcsak a pizzák tésztája és feltétei, hanem a vendéglátás is „aranyat ér”. Többen is kiemelték, hogy messziről is megéri ide elautózni egy szelet (vagy inkább egy egész) pizzáért. Bea és Tamás Franciaországban szerzett élményei inspirálták a hely szellemiségét: náluk az étkezés nem pusztán a jóllakásról, hanem az együtt töltött, minőségi időről szól. A fatüzelésű kemencében készült pizzák, a családias légkör és az őszinte vendégszeretet teszik különlegessé az Arany24-et – egy olyan helyet, ahová nemcsak enni, hanem hazatérni járnak a vendégek.

2. Vito’s Napoletana Pizzéria – Székesfehérvár

Az olasz ízek szerelmesei a fehérvári Vito’s-t emlegették leggyakrabban. A fatüzelésű kemence, a vékony tészta és az autentikus nápolyi stílus sokak szerint verhetetlen kombináció.

Forrás: Fehérvári Vito's Napoletana Facebook oldala

3. Krém Pizzéria – olasz hagyomány, fehérvári szívvel

A Krém Pizzéria Székesfehérváron, a városi strand mellett várja a vendégeket, ahol az olasz pizzakultúra és a helyi minőség találkozik. A Kovács testvérek, Patrik és Roland, Nápolyban tanulták el a híres pizzamester, Fabio Cristiano titkait, majd hazatérve megalkották saját, egyedi receptúrájukat. A 48 órán át kelesztett kovászos tészta és a Morello Forni kemencében sülő nápolyi pizzák mellett római (taglio) szeleteket is kínálnak, melyek egyszerre roppanósak és légiesek.

4. Da Mauro – az olasz életérzés Székesfehérváron

Több hozzászóló szerint ez a hely a város egyik legjobb olasz éttermévé nőtte ki magát. A Da Mauro nem csupán egy étterem, hanem Barczi Péter séf-tulajdonos megvalósult álma. Több mint húsz év szakmai tapasztalattal a háta mögött – Angliát is megjárva – Péter az olasz felmenőktől örökölt szenvedéllyel és szakértelemmel alkotta meg a fehérvári vendéglátás egyik ikonikus helyét. A Caffé Mauro igazi mediterrán hangulatot áraszt: itt a friss, minőségi alapanyagokból készült eredeti olasz ételek és pizzák mellett mindig pezsgő élet és családias vendégszeretet várja a betérőket.

5. Pizza Dellarosso – Székesfehérvár

A Dellarosso neve is gyakran felbukkant a hozzászólások között. Olvasóink a kiváló minőséget és a széles választékot emelték ki, többen pedig a „város legjobb pizzaműhelyének” nevezték.

Forrás: Pizza Dellarosso Fehérvár Facebook oldala

6. Szeletem – a gasztronómiai újdonság Sárkeresztesről

A falusi idill és a nagyvárosi minőség párosítása sok rajongót szerzett neki, nem véletlenül kapott ennyi szavazatot. A Szeletem Food Truck a friss, ízletes és kézműves pizzák szerelmeseinek kínál élményt Sárkeresztesen. A mozgó konyha lehetővé teszi, hogy a hagyományos olasz pizzakészítés minősége bárhová eljusson: a ropogós tészta, gazdag feltétek és a lelkes csapat minden alkalommal garantálják a különleges falatokat. Szeletem nem csak étel, hanem élmény – itt minden pizza a szenvedélyről és a kreativitásról szól.

7. Kápolnakert Pizzéria – Sárosd

A sárosdi pizzéria neve többször is előkerült – sokan az országos láncokkal is egy lapon említik a minőségét. A Kápolnakert Pizzéria Sárosd szívében kínál ízletes, házias pizzákat, ahol a minőség és a friss alapanyagok mindig elsődlegesek. A hely hangulata családias, a vendégek visszatérőként élvezhetik a gondosan elkészített, ropogós tésztájú és gazdag feltétekkel kínált pizzákat.

8. Fefe Pizza – Mezőszilas kedvence

A mezőszilasi Fefe Pizza a vidék egyik titkos favoritja. A pizzéria a friss, ízletes és gondosan elkészített pizzáiról ismert. A hely hangulata barátságos, a vendégek otthon érezhetik magukat, miközben élvezhetik a ropogós tésztát és a bőséges feltéteket.

9. Pepa Pizzéria – Enying

Enyingről is érkezett jó pár szavazat: a Pepa Pizzériát többen „szenzációsnak” nevezték, külön kiemelve a hely barátságos kiszolgálását és a mindig friss alapanyagokat.

Forrás: Pepa Pizzéria Facebook oldala

10. Marxim Pizzéria – ahol a történelemhez humor és pizza társul

A székesfehérvári Marxim Pizzéria régi motoros a fehérvári vendéglátásban, és most is sok rajongó említette. Klasszikus ízek, laza hangulat – pont, ahogy a pizzát szeretjük. A pizzéria a kilencvenes évek óta a város egyik legkülönlegesebb hangulatú vendéglátóhelye. A legendás budapesti Marxim testvéréttermeként működő hely egyszerre alternatív kocsma és pizzéria, ahol az ironikus, kommunista relikviákkal díszített enteriőr és a szójátékos étlap sajátos hangulatot teremt.

És ami még kiderült:

Sokan nem tudtak egyetlen helyet választani – vagy épp a saját konyhájukra voksoltak. A kommentek alapján úgy tűnik, Fejérben nemcsak jó pizzériákból, hanem lelkes „házi pizzamesterekből” sincs hiány.

