Olvasóink szerint itt készülnek Fejér vármegye legjobb pizzái – Íme a top 10 hely!

Több mint 400 hozzászólás érkezett a Feol Facebook-oldalán feltett kérdésünkre: „Szerinted hol készítik a legjobb pizzát Fejérben?”

Olvasóink szerint ezek a legjobb pizzériák Fejérben

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A kommentáradatból kiderült, hogy a pizzakedvelőknek nemcsak határozott véleményük, hanem kedvenc helyük is van – sokan pedig saját konyhájukra esküdtek. Mi most összegyűjtöttük azt a tíz pizzériát, amelyet a legtöbben említettek a hozzászólások között.

Ezek a legjobb pizzériák Fejérben a Feol olvasói szerint

1. Arany24 Pizzéria és Bisztró – ahol minden falatban ott a történet

A toplista abszolút győztese az úrhidai Arany24 Pizzéria és Bisztró lett, ahol a vendég valóban otthon érezheti magát. Olvasóink szerint nemcsak a pizzák tésztája és feltétei, hanem a vendéglátás is „aranyat ér”. Többen is kiemelték, hogy messziről is megéri ide elautózni egy szelet (vagy inkább egy egész) pizzáért. Bea és Tamás Franciaországban szerzett élményei inspirálták a hely szellemiségét: náluk az étkezés nem pusztán a jóllakásról, hanem az együtt töltött, minőségi időről szól. A fatüzelésű kemencében készült pizzák, a családias légkör és az őszinte vendégszeretet teszik különlegessé az Arany24-et – egy olyan helyet, ahová nemcsak enni, hanem hazatérni járnak a vendégek.