Tömegek gyászolták: így néz ki most a szeretett televíziós sírja

Hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el a fehérvári televíziós augusztus 13-án. Látrányi Viktória elbúcsúztatására augusztus 28-án került sor. Jelenleg így néz ki a síremléke.

Feol.hu

Látrányi Viktória a Fehérvár TV-ben 2001-ben kezdte pályafutását gyakornokként, és tragikusan bekövetkezett haláláig a televízió munkatársa volt. Szerkesztőként, műsorvezetőként, riporterként, majd később a Fehérvár Médiacentrum vezetőségében különböző szakterületeket irányítva megbecsült tagja volt a szerkesztőségnek és elkötelezett híve, Székesfehérvárnak. Újságíróként leginkább a kultúra különböző területei álltak hozzá legközelebb. A kortárs művészetek mellett kiemelten érdekelték a régmúlt eseményei. A Seuso-kincsekről szóló televíziós műsoraival és rendezvénysorozatával, valamint a fehérvári kulturális életről készített tudósításaival országosan is felhívta magára a figyelmet. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt években a Szent István Király Múzeum munkájába is bekapcsolódhatott. Azonban ezeket az esztendőket megnehezítette súlyos betegsége, amelyet méltósággal viselt, de 2025. augusztus 13-án minden küzdeni akarása ellenére elhunyt. Búcsúztatására augusztus 28-án került sor a Béla úti temetőben.

Látrányi Viktória
Látrányi Viktória hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.
Fotó: Kiss László

Így néz ki most Látrányi Viktória sírja

Rendezett, és tiszta a népszerű fehérvári televíziós sírhelye.
Fotó: Szabó Zsolt

Látrányi Viktória sírtábláján megtalálható, kedvenc dalának, a Quimby — Most múlik pontosan című slágerének egyik leghíresebb leghíresebb sora:

Látom, hogy elsuhan felettem egy madár, tátongó szívében szögesdrót, csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán, az Isten kertjében almabort inhalál.

A Fehérvár Televízió egykori szerkesztő-műsorvezetője, a Szent István Király Múzeum sajtófőnöke 45 évet élt. Nyugodjék békében. 

Fotó: Szabó Zsolt

