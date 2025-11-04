november 4., kedd

Az emlékezés virágai

1 órája

Kunoss Endre, a Bányász Himnusz írójának tiszteletére gyűltek össze

Kunoss Endre költőre emlékezett Káloz lakossása november 4-én, kedden a református temetőben.

Déri Brenda
Kunoss Endre, a Bányász Himnusz írójának tiszteletére gyűltek össze

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Ugyan szülőfaluja a Vas megyei Egyházashetye volt, élete hosszas betegség után Kálozon ért véget 1844-ben. Hozzá köthető a Bányász Himnusz, így halála óta időről időre megemlékeznek róla a kálozi református temetőben található sírnál.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A mostani alkalommal közreműködött a helyi Szent István Általános Iskola mellett a Kálozi Őszikék Nyugdíjas Klub, valamint jelen volt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Székesfehérvári Helyi Szervezete is.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Az ünnepség végén a jelenlévők szimbolikusan elhelyezték az emlékezés virágait.


 


 

 

