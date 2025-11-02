november 2., vasárnap

Lássuk, milyen jól ismered a közlekedés szabályait!

Sokszor vannak olyan helyzetek, ahol bizonytalanok vagyunk, akkor is, ha már évek óta vezetünk. Ez a KRESZ kvíz segít felmérni, mennyire vagyunk naprakészek a közlekedési szabályok terén.

Feol.hu

A közlekedés nem csupán rutin, hanem felelősség is. A biztonságos közlekedés érdekében elengedhetetlen, hogy ismerjük annak szabályait. Ez a játékos KRESZ kvíz nemcsak a vizsgára készülőknek lehet hasznos, hanem minden járművezetőnek, kerékpárosnak és gyalogosnak is, hiszen a szabályok ismerete életeket menthet.

KRESZ kvíz
Ez a KRESZ kvíz segít felmérni, mennyire vagyunk naprakészek a közlekedési szabályok terén
Fotó: Fehér Gábor

Töltsd ki KRESZ kvízünket és lássuk mennyire ismered a közlekedés szabályait!

1.
Lakott területen kívül tompított fényszórót kell használni éjszaka.
2.
A stoptáblánál csak akkor kell megállni, ha jön más jármű.
3.
Mindig meg kell állni az elsőbbségadás kötelező táblánál.
4.
Jobbra kanyarodáskor a kerékpárosnak elsőbbséget kell adni, ha egyenesen megy tovább.
5.
Ha rendőr irányítja a forgalmat, a közlekedési lámpák jelzése nem számít.
6.
A záróvonalat átlépni csak előzéskor szabad.
7.
Meg kell állni minden gyalogátkelőhely előtt.
8.
Kétkerekű motorral meg lehet állni a járdán, ha marad 1,5 méter szabad hely a gyalogosoknak.
9.
Az autóbusz megállóból elinduló busznak minden esetben elsőbbséget kell adni.
10.
Sebességhatárt túllépni előzés befejezése érdekében sem szabad.

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
