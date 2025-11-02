Kísértetházzá vált az egykori álomgimi Fejérben - így néz ki most! (galéria, videó)

​Betört ablakok, leszakadt álmennyezet és üresen álló tantermek – ennyi maradt abból a 2007-ben bezárt etyeki magániskolából, ahová talán mindannyian szívesen jártunk volna. Az iskolaudvar és a többszintes épület terei a mai napig jelzik, hogy egykor itt bizony álomszerű intézmény működött. Ahogy több portál is korábban megírta, az akkori Gyurcsány-kormány hagyta teljesen lepusztulni, mert nem adta meg az iskola működéséhez szükséges anyagi forrásokat. Ennek okán a 2007-es tanévzárón végleg kicsengettek a Kolumbusz Kristóf Humángimnáziumból. Urbex sorozatunkban ezúttal a gimi épületét néztük meg közelebbről.

A természet teljesen visszafoglalta az etyeki gimi udvarát és épületét.

Fotó: Nagy Norbert

​Urbex: már csak a falak mesélnek

​Az etyeki épület immár 18. éve üresen áll, a diákok zsivaja már a múlté. Az intézmény, amely egykor országos hírű volt tanítási módszereiről és élménypedagógiájáról, mára az enyészetté vált. Mint ismert, tanuló gyerekek nem csak az etyeki intézményben tanultak, hanem elmentek külföldre, és ott is szívták magukba a tanulnivalót, az ismeretanyagot. Ahogy az iskola honlapján olvasható, a fő céljuk olyan - szabad, független - személyiségek, egyéniségek nevelése volt, akik mély önismerettel rendelkeznek, ismerik képességeiket, lehetőségeiket, tisztában vannak céljaik elérésének alapvető módszereivel, képesek az önmegvalósításra, az élet szeretetére.

