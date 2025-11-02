41 perce
Kísértetházzá vált az egykori álomgimi Fejérben - így néz ki most! (galéria, videó)
Nagykorú lett a szellemsuli Fejér vármegyében. Már 18 éve annak ugyanis, hogy a Kolumbusz Kristóf Humángimnázium bezárta kapuit. Urbex sorozatunkban felkerestük az egykor dicső napokat is megélt etyeki iskolát, amely mára teljesen az enyészetté vált.
Urbex: Betört ablakok, leszakadt álmennyezet és üresen álló tantermek – ennyi maradt az etyeki a Kolombuszból.
Fotó: Nagy Norbert
Betört ablakok, leszakadt álmennyezet és üresen álló tantermek – ennyi maradt abból a 2007-ben bezárt etyeki magániskolából, ahová talán mindannyian szívesen jártunk volna. Az iskolaudvar és a többszintes épület terei a mai napig jelzik, hogy egykor itt bizony álomszerű intézmény működött. Ahogy több portál is korábban megírta, az akkori Gyurcsány-kormány hagyta teljesen lepusztulni, mert nem adta meg az iskola működéséhez szükséges anyagi forrásokat. Ennek okán a 2007-es tanévzárón végleg kicsengettek a Kolumbusz Kristóf Humángimnáziumból. Urbex sorozatunkban ezúttal a gimi épületét néztük meg közelebbről.
Urbex: már csak a falak mesélnek
Az etyeki épület immár 18. éve üresen áll, a diákok zsivaja már a múlté. Az intézmény, amely egykor országos hírű volt tanítási módszereiről és élménypedagógiájáról, mára az enyészetté vált. Mint ismert, tanuló gyerekek nem csak az etyeki intézményben tanultak, hanem elmentek külföldre, és ott is szívták magukba a tanulnivalót, az ismeretanyagot. Ahogy az iskola honlapján olvasható, a fő céljuk olyan - szabad, független - személyiségek, egyéniségek nevelése volt, akik mély önismerettel rendelkeznek, ismerik képességeiket, lehetőségeiket, tisztában vannak céljaik elérésének alapvető módszereivel, képesek az önmegvalósításra, az élet szeretetére.
(Galéria a képre kattintva!)
Szellemiskola EtyekenFotók: Nagy Norbert
Bár az ingatlanon belül a folyosók és az osztálytermek megmaradtak, az épület mára tele van szeméttel és lommal: álomgimiből lepusztult „kísértetházzá” vált az Etyek-Botpusztán található gimi épülete.
