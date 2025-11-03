november 3., hétfő

Tűzeset

48 perce

Kigyulladt egy személykocsi az M7-esen

A Budapest felé vezető oldalon, a 64-es kilométernél volt szükség tűzoltói segítségre.

Képünk illusztráció!

Fotó: Shutterstock!

Menet közben tűz keletkezett egy autó motorterében az M7-es sztráda 64-es kilométerénél. A főváros felé vezető oldalon történt káresethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak. A tüzet még a raj kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották, a tűzoltók visszahűtötték a motorteret. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem. 

