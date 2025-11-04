Katonás fegyelem, acélos csapatmunka: ezek a diákok lettek a legjobbak Fejérben

A november 4-én tartott verseny egész délelőtt zajlott a Bregyó közi sport- és szabadidőközpont területén, és csak délután 15:00 kor kezdődött a díjkiosztó, melyen kiderült, hogy két dunaújvárosi iskoila végzett az élen és a dobogóra feljutott egy székesfehérvári csapat is.

– A fehérvári selejtezővel kapcsolatban Feil Tamás alezredes, a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 17. Területvédelmi Zászlóaljának parancsnoka elárulta, húsz csapat indult a versenyen, ami a fizikai rész mellett ügyességi és elméleti feladatokat is tartalmazott, úgy mint fegyveres váltófutás, akadálypálya, kombinált célbadobás, tájékozódás, távbecslés és az egészségügyi ismeretek elméleti, gyakorlati alkalmazása. Mint mondta, a verseny nem elsősorban arról szól, ki a leggyorsabb, a legügyesebb és a legerősebb, hanem hogy melyik csapat tudja egységben, közös munkával, minél jobban megoldani a kapott feladatokat – írja közleményében a Székesfehérvári Önkormányzati Kommunikációs Központ.

A közleményből az is kiderül, hogy milyen sorrendben végeztek a Kadét Programban részt vevő iskolák a versenyen.

– Az egész napos csapat-sportversenyt végül a dunaújvárosi Bánki Donát Technikum nyerte, így ők képviselhetik Fejér vármegyét a IX. Országos Haditorna Verseny döntőjében, melyet 2026 áprilisában Balatonakarattyán rendeznek majd meg. Második helyen végzett a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 1-es számú csapata, míg harmadikként a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2-es számú csapata zárt – áll a közleményben.

Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere gratulált a győzteseknek, a résztvevőknek és a felkészítő tanároknak egyaránt.