Egységben az erő

39 perce

Katonás fegyelem, acélos csapatmunka: ezek a diákok lettek a legjobbak Fejérben

Az Országos Haditorna Verseny a középiskolai 9-12. évfolyamos diákok viadala. A verseny vármegyei selejtezőkből és országos döntőből áll, és a Fejér megyei iskolák november 4-én mérkőztek meg egymással. A viadalon két dunaújvárosi iskola jutott az első és a második helyre, egy fehérvári lett a harmadik.

Feol.hu
Katonás fegyelem, acélos csapatmunka: ezek a diákok lettek a legjobbak Fejérben

Fotó: NAGY NORBERT

Az Országos Haditorna Verseny egy felmenő rendszerű honvédelmi csapat-sportverseny. A vármegyei és fővárosi győztes csapatok jutnak tovább az országos döntőbe, melyre 2026. áprilisában kerül majd sor. Az országos döntő 4 napos, és a házigazda Balatonakarattya lesz.

Fotó: NAGY NORBERT

Versenyszámok:

  • Mátrix labirintus futás
  • Elsősegélynyújtás
  • Lézer váltófutás
  • Kombinált célbadobás
  • Akadálypálya
  • Figyelés, tájékozódás, távbecslés
  • Fegyveres váltófutás

Országos Haditorna dunaújvárosi sikerekkel

Fotók: Nagy Norbert

A november 4-én tartott verseny egész délelőtt zajlott a Bregyó közi sport- és szabadidőközpont területén, és csak délután 15:00 kor kezdődött a díjkiosztó, melyen kiderült, hogy két dunaújvárosi iskoila végzett az élen és a dobogóra feljutott egy székesfehérvári csapat is.

– A fehérvári selejtezővel kapcsolatban Feil Tamás alezredes, a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 17. Területvédelmi Zászlóaljának parancsnoka elárulta, húsz csapat indult a versenyen, ami a fizikai rész mellett ügyességi és elméleti feladatokat is tartalmazott, úgy mint fegyveres váltófutás, akadálypálya, kombinált célbadobás, tájékozódás, távbecslés és az egészségügyi ismeretek elméleti, gyakorlati alkalmazása. Mint mondta, a verseny nem elsősorban arról szól, ki a leggyorsabb, a legügyesebb és a legerősebb, hanem hogy melyik csapat tudja egységben, közös munkával, minél jobban megoldani a kapott feladatokat – írja közleményében a Székesfehérvári Önkormányzati Kommunikációs Központ.

A közleményből az is kiderül, hogy milyen sorrendben végeztek a Kadét Programban részt vevő iskolák a versenyen.

– Az egész napos csapat-sportversenyt végül a dunaújvárosi Bánki Donát Technikum nyerte, így ők képviselhetik Fejér vármegyét a IX. Országos Haditorna Verseny döntőjében, melyet 2026 áprilisában Balatonakarattyán rendeznek majd meg. Második helyen végzett a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 1-es számú csapata, míg harmadikként a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2-es számú csapata zárt – áll a közleményben.

Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere gratulált a győzteseknek, a résztvevőknek és a felkészítő tanároknak egyaránt.

– Székesfehérvár nemcsak az ország történelmi fővárosa, de büszke katonaváros is, ennek hagyományait a versenyen résztvevők ma tovább erősítették. Remélem, jövőre is házigazdái lehetünk ennek a nemes vetélkedésnek – zárta szavait az alpolgármester.

Az esemény zárásakor katonai előjárók is jöszöbntötték a középiskolásokat

– Pozderka Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred parancsnoka záróbeszédében megköszönte a szervezők munkáját, Székesfehérvárnak a helyszínt, az iskoláknak és a tanároknak pedig a diákok felkészítését. Kiemelte, hogy minden egyes feladat, minden akadály és minden együtt megélt pillanat segítette a versenyzőket annak megértésében, hogy a honvédelem hivatástudat. „A mai nap lezárult, de az itt megtapasztalt bajtársiasságot, fegyelmet és kitartást vigyétek magatokkal a hétköznapokba is.” – üzente a diákoknak útravalóul az ezredparancsnok – olvasható az ÖKK közleményében.

 

