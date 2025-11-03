Jó reggelt, Fejér vármegye!

Jánost, Pákozd huszár hagyományőrzőjét, aki lovardát üzemeltetett a falu határában, a legtöbben csak Jampiként ismerték és szólították. Bátran, szívós beletörődéssel viselt betegsége után az ötvenhatos szabadságharc nemzeti ünnepén halt meg, és egy nappal Mindenszentek előtt kísérték el utolsó útjára. Évtizedekig ő tisztelgett az elesett hősök emlékművei előtt Limanovától Aradig, most már az ő koporsója mellett álltak sorfalat díszes dolmányban a bajtársak. Mi többen ismertük a szerkesztőségből, és gyakran emlegettük, főként egyik mondása vált idővel szállóigévé köztünk. Egyszer, amikor futólag találkoztunk, a szokásos „Aztán, hogy vagy?” kérdésre láthatóan őszintén kiborult, és érces hangján, harsány modorában felordított: „Hogyan? Ha mulatni kell, senki nem szól, már csak betonozni hívnak!”



