A legvédtelenebb korosztály: így erősítsük az immunrendszerünket időskorban

Ahogy arról cikksorozatunk első két részében a gyermekekkel és a felnőttekkel kapcsolatban beszámoltunk, az immunrendszer egy nagyon összetett dolog. A legfontosabb vele kapcsolatban, hogy csodaszerek nincsenek, viszont kellő pihenéssel, megfelelő táplálkozással és életmóddal nagyon sokat segíthetünk azon, hogy minél jobban felvegyük a harcot a kórokozókkal. Most azt vizsgáltuk meg Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvossal, hogy időskorban hogyan segíthetjük elő a minél jobb immunrendszert.

Mosolygó Éva elárulta, fontos, hogy mi is odafigyeljünk idős szeretteinkre az immunrendszerük miatt is

Forrás: Mosolygó Éva

A legvédtelenebb korosztály, amelynek már megkopott az immunrendszere

Már beszélgetésünk elején felvetettem a háziorvosnak, hogy vajon az idősek a legvédtelenebbek a kisgyermekek után az immunrendszert tekintve? Mosolygó Éva válasza határozott és egyértelmű volt a kérdésre.

– Igen, egyértelműen mondhatjuk ezt. Ha kicsit laikus módon akarok beszélni, akkor a szervezetünk is olyan, mint például egy autó: ahogy telik az idő a működése kopik, egy picit minden romlik. Például az immunrendszerünk kevésbé gyorsan és erőteljesen reagál, romlik a vesefunkció, a májfunkció, vagy éppen a memória. Ilyen sok év eltelte után, mire az idősebb, érett kort elérjük, akkor az immunrendszerünk működése is lassabb és enyhébb lesz, ezért kiszolgáltatottabbak leszünk – foglalta össze a lényeget Mosolygó Éva.

A doktornő emellett arról is beszélt, hogy szinte nincs olyan idős ember, akinek ne lenne valamilyen krónikus betegsége.

– A leggyakoribb krónikus betegségek a szív- és érrendszerrel kapcsolatosak, amelyek tovább rontják az immunrendszerünk ütőképességét. Azzal, hogy a keringésünk romlik, azzal az immunrendszerünk ütőképessége is direkt módon rosszabb lesz, mert ahhoz nagyon jó keringés és nagyon jó oxigénbevitel kell, hogy jól reagáljon a behatolóra a szervezetünk. Emiatt is van időskorban rosszabb reakció és kiszolgáltatottabb állapot – mondta Mosolygó Éva.

Az alultápláltság is közrejátszik a védtelenségben

Az időskorúak esetében sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy nem figyelnek oda arra mennyit és mit esznek, valamint kellő mennyiségű folyadékot sem fogyasztanak. Mosolygó Éva emiatt arra kéri az időseket, legyenek tudatosak, míg a közelükben élőket arra kéri, figyeljenek oda az idősekre.