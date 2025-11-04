Ima a béke és megbékélés érekében a nemzeti gyásznapon

Hatvankilenc éve, október 23-án elindultak a diákok az egyetemekről, hogy békésen tiltakozzanak az elnyomás ellen. Aztán az akkor regnáló pártvezetés ellenséges reakciója, valamint a fegyvertelen tömegekre leadott sortüzek miatt a békés tüntetés fegyveres felkeléssé fajult, melynek elsöprő ereje a pártház elfoglalását is lehetővé tette. Megkezdődtek a tárgyalások, ám az orosz vezetés meggondolta magát, és a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen 1956. november 4-én, és az aránytalanul nagy túlerő felmorzsolta az ellenállást egy hét alatt. A harci eseményeknek ezrek estek áldozatul, és később százezrek hagyták el az országot. Ezekre az eseményekre, illetve az elesett hősökre emlékeznek az ország, így Fejér megye több pontján is november 4-én.