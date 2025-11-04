1 órája
Ima a béke és megbékélés érekében a nemzeti gyásznapon
Ökumenikus imádkozást tartottak a békéért és a megbékélésért Székesfehérváron a nemzeti gyásznapon, november 4-én délután. Az Szent Imre templomban tartott szentmisét Spányi Antal megyéspüspök, aki a papságot és a híveket vezetve az Országalmához ment, hogy mécseseket gyújtsanak 1956 hősei előtt tisztelegve.
Fotó: NAGY NORBERT
Hatvankilenc éve, október 23-án elindultak a diákok az egyetemekről, hogy békésen tiltakozzanak az elnyomás ellen. Aztán az akkor regnáló pártvezetés ellenséges reakciója, valamint a fegyvertelen tömegekre leadott sortüzek miatt a békés tüntetés fegyveres felkeléssé fajult, melynek elsöprő ereje a pártház elfoglalását is lehetővé tette. Megkezdődtek a tárgyalások, ám az orosz vezetés meggondolta magát, és a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen 1956. november 4-én, és az aránytalanul nagy túlerő felmorzsolta az ellenállást egy hét alatt. A harci eseményeknek ezrek estek áldozatul, és később százezrek hagyták el az országot. Ezekre az eseményekre, illetve az elesett hősökre emlékeznek az ország, így Fejér megye több pontján is november 4-én.
Ökumenikus imádkozás SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert
Így volt ez Székesfehérváron is, ahol a Székesfehérvári Egyházmegye ökumenikus imádságos alkalmat szervezett a békéért és a megbékélésért. A közös imát követően, este hatkor Spányi Antal megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a Szent Imre-templomban, ahonnan a főtisztelendő, a papsággal és a hívekkel közösen az Országalmához vonult, hogy ott ima és ének kíséretében mécseseket helyezzenek el a hősök emlékére.