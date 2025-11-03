Időjárás: lesz még jó idő idén?

Hogy ki mit ért jó idő alatt, az természetesen szubjektív, de az szinte bizonyos, hogy a csapadékos, borongós, szélviharos időjárást senki sem tartja annak. Az ősz utolsó heteiben sokan reménykednek még néhány napsütéses, langyos délutánban – abban a különös, aranyló fényben, ami mintha a nyárból maradt volna itt búcsúzóul. Az elmúlt hetekben valóban akadt néhány enyhébb nap, de mostanra a természet ritmusa visszavonhatatlanul a tél felé fordul.

Tartogat még néhány szép napsütéses napot az időjárás novemberre is

Forrás: Shutterstock

Mit ígér az időjárás?

Az időjárás-előrejelzés szerint november közepétől fokozatos lehűlés várható, ám előtte még a héten 15 Celsius-fokig melegszik a levegő, így még lesz pár jó időt hozó napunk, mielőtt a hónap végére egyre hűvösebb idő köszöntene be. Ekkor már a hajnalok is egyre gyakrabban közelítik a fagypontot. A december pedig elhozza a valódi telet: hajnali fagyokat, hűvös nappalokat, szürkébb égboltot. Hogy valóban lesz-e hó is télen, arról ebben a cikkünkben olvashatnak.

Akik még szeretnének egy utolsó sétát tenni a színes avarban, vagy élvezni a nap melegét az arcukon, most érdemes kihasználni minden derűsebb órát. A jó idő már nem tart sokáig, a természet készül a pihenésre, és mi is vele együtt hangolódunk át a forró teák, vastag sálak és füstös levegőjű estékre. Az év vége felé közeledve tehát nem a jó időt érdemes várni, hanem azt a csendes, hűvös szépséget, amit csak a tél tud adni.

A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!