Változik az időjárás – vége a kellemes kora őszies időnek?
A hétvégi kellemes, kora őszies időt eső zavarhatja meg. A mai időjárás kellemetlen fordulatot hoz.
Az időjárás ma igencsak komorabb arcát mutatja. Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre többfelé elered az eső. A szél is megerősödik, így igazán őszi, változékony napra készülhetünk.
Hűvös, nyirkos időjárással indul a hét
A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint napközben a felhők gyorsan terjeszkednek kelet felé, sok térségben elered az eső. Estefelé a nyugati országrészben már csökkeni kezd a felhőzet, de addigra a legtöbb helyen átnedvesedik a táj. Az északnyugati szél többfelé erős, néhol akár viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 10 és 15 fok közé esik vissza.
