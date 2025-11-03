Változik az időjárás – vége a kellemes kora őszies időnek?

Az időjárás ma igencsak komorabb arcát mutatja. Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre többfelé elered az eső. A szél is megerősödik, így igazán őszi, változékony napra készülhetünk.

Változik az időjárás.

Hűvös, nyirkos időjárással indul a hét

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint napközben a felhők gyorsan terjeszkednek kelet felé, sok térségben elered az eső. Estefelé a nyugati országrészben már csökkeni kezd a felhőzet, de addigra a legtöbb helyen átnedvesedik a táj. Az északnyugati szél többfelé erős, néhol akár viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 10 és 15 fok közé esik vissza.